Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+29° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
52 минуты назад

Народный календарь. Почему нельзя жаловаться 26 июня

Вечерняя Москва

В народном календаре 26 июня — Акулина-гречишница, Акулина — черные гречихи, Акулина — задери хвосты. По народным приметам с этого дня и до середины июля скотина от жары и оводов бесится. Православная церковь 26 июня вспоминает мученицу Акилину Старшую.

Народный календарь. Почему нельзя жаловаться 26 июня
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Не следует 26 июня жаловаться на кого-нибудь или что-нибудь. Святая Акулина болезненно воспринимает нытье. Любому человеку, который излишне себя жалеет, она готова подарить более серьезные проблемы, чем были раньше. В будущем все неполадки быстро уйдут из вашей жизни, а последствия жалоб окажутся куда печальнее.

Существовал запрет приниматься за тяжелый труд в праздник Акулины Гречишницы. Напротив, этот вечер следовало провести в уютной семейной компании, пребывая за единым семейным столом. Предполагалось употребление вкусных блюд, во многие из которых добавлялась гречка. Это позволяло семье жить долго, счастливо и в материальном достатке. Но гречка не должна была вариться на молоке, иначе попробовавший ее мог отравиться.

Если у вас намечается первое свидание, не стоит его планировать на 26 июня. В противном случае отношения могут не завязаться. Существовала вероятность того, что парень и девушка вовсе не пожелают видеть друг друга в будущем.

Приметы погоды:

Мошкара кругами толчется — к хорошей погоде.

С самого утра пчелы за добычей отправились — день будет погожий.

Во время захода солнца паук-крестовик на своей паутине сидит — к засушливой погоде.

Именины отмечают: Родион, Александр, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея, Яков.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители