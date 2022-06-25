Почему в СССР тушили пожар ядepным взpывoм

В 1956 году, после открытия в Бухарской области огромного газового месторождения, названного Газли, Узбекистан почти на двадцать лет стал главным газодобывающим регионом СССР. Самым известным месторождением на этой территории являлся Урта-Булак, получивший печальную славу в 1960-х. В переводе с узбекского название этого места означало «средний родник», но из-за катастрофы Урта-Булак и его окрестности превратились в огненную пустыню.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Неугасающее пламя

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Беспрецедентная по тем временам авария на Урта-Булаке произошла 1 декабря 1963 года. При бурении случился огромный выброс природного газа. Он сначала попал в пласт с аномально высоким давлением и содержанием сероводорода, а затем на поверхность, после чего воспламенился. Образовался гигантский пылающий факел – в высоту он достигал 70 метров. Из-за богатых запасов природного газа он не собирался затухать сам, а потушить его привычными способами было невозможно. Высокие температуры не позволяли подобраться к объекту ближе, чем на 250 метров. Буровая вышка рухнула, а защитная арматура в устье скважины была полностью разрушена. Когда факел Урта-Булака поглотил эти сооружения, огонь разгорелся еще сильнее.

Борьба с пламенем велась на протяжении трех лет, но увы, не давала результата. Все ранее известные способы борьбы с пожарами, в том числе с помощью залпов артиллерии, никак не решили проблему. Район вокруг Урта-Булака превратился в огромный участок выжженной земли. Руководитель операции по тушению факела Камиль Мангушев вспоминал: «Все, что могло гореть вокруг, давно сгорело. Теперь это была действительно мертвая раскаленная земля. Живому здесь места не осталось. По ночам стаи перелетных птиц и тучи насекомых, привлеченные светом, попадали в эту огненную пляску смерти и, падая, сгорали, часто даже не долетев до земли». Даже в дальних окрестностях газовой скважины изменилось поведение животных. Факел Урта-Булака был нанесен на полетные карты всех авиационных экипажей, летавших в Индию и Юго-Восточную Азию. С большим трудом вокруг факела был насыпан защитный песчаный бруствер; песок возили бульдозерами. Однако и это лишь временно решало вопрос, не обеспечивая к тому же полной безопасности.

Рискованный ход

Со временем становилось все более очевидным, что для тушения пожара придется прибегнуть к экстраординарным мерам. Ученые допустили возможность побороть пламя с помощью ядерного взрыва. Разработку этого проекта поручили Конструкторскому бюро No 11, расположенному в городе Саров Нижегородской области. Сотрудники КБ уже занимались изучением использования ядерного оружия в мирных целях. Именно они в 1965 году обеспечили проведение первого советского промышленного термоядерного взрыва. Перед началом работ Камиль Мангушев консультировался с ведущими специалистами атомной отрасли, среди которых был и президент Академии наук физик Мстистав Келдыш. Детально изучив проблему, ученые пришли к выводу, что потушить газовый фонтан можно только путем подрыва термоядерного заряда, чтобы тот перекрыл канал скважины под землей.

С одной стороны, этот ход представлялся безопасным – рядом с горящей скважиной находилась безлюдная пустыня. С другой – не слишком далеко расположены города Туркменабад, Каган, Каракуль и Караул-Базар, а на расстоянии около 200 км — густонаселенный областной центр Бухара, один из древнейших и красивейших городов Узбекистана и Центральной Азии в целом. И все же было решено пойти на риск. Дату подземного взрыва утвердил лично Брежнев: 30 сентября 1966 года. На тот момент факел горел уже 1074 дня.

Сам ядерный заряд создавали в Сарове под руководством начальника лаборатории КБ-11 Владимира Лебедева. За подрыв отвечала специально созданная комиссия под руководством министра «среднего машиностроения» (так секретно называли атомную промышленность) Ефима Славского. В назначенную дату на глубину полторы тысячи метров по наклонной штольне был доставлен ядерный заряд мощностью 30 килотонн – это вдвое больше американской бомбы «Малыш», взорванной над Хиросимой. Из-за близости факела и высокой температуры заряд приходилось постоянно охлаждать. Наконец, под землей прогремел взрыв. Для того, чтобы пламя полностью исчезло, потребовалось всего полминуты! Взрыв сдвинул слои породы и перекрыл ими газовую скважину. С факелом было покончено.