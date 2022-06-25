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1 час назад

Обнаружен самый глубоко затонувший корабль в мире

Мир24иещё 3

Исследователи нашли в Филиппинском море самый глубоко затонувший корабль в мире. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американского исследователя и предпринимателя Виктора Весково.

Обнаружен самый глубоко затонувший корабль в мире
Фото: unsplashunsplash

«Вместе со специалистом по эхолокации Жереми Моризе я направил подводный аппарат Limiting Factor к обломкам корабля Samuel B. Roberts (DE 413). Они находятся на глубине 6895 метров, теперь это самый глубоко затонувший корабль, когда-либо обнаруженный и исследованный»,

– написал исследователь в соцсетях.

Обнаруженный эсминец ВМС США также называют Sammy B. Корабль пошел ко дну в октябре 1944 года в ходе сражения в заливе Лейте у острова Самар, которое стало наиболее масштабным морским сражением Второй мировой войны.

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