Обнаружен самый глубоко затонувший корабль в мире

«Вместе со специалистом по эхолокации Жереми Моризе я направил подводный аппарат Limiting Factor к обломкам корабля Samuel B. Roberts (DE 413). Они находятся на глубине 6895 метров, теперь это самый глубоко затонувший корабль, когда-либо обнаруженный и исследованный»,