Обнаружен затонувший глубже всех в мире корабль

В Филиппинском море найден самый глубоко затонувший корабль в мире, об этом заявил американский бизнесмен и исследователь Виктор Весково.

Фото: Pxhere Pxhere

«Вместе со специалистом по эхолокации Жереми Моризе я направил подводный аппарат Limiting Factor к обломкам корабля Samuel B. Roberts (DE 413). Они находятся на глубине 6895 метров, теперь это самый глубоко затонувший корабль, когда-либо обнаруженный и исследованный», – цитирует бизнесмена РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет об эсминце ВМС США, который также называют Sammy B. Корабль затонул в октябре 1944 года во время боя в заливе Лейте у острова Самар. Это сражение считают самым большим сражением за всю Вторую мировую войну.

В сентябре 2021 года гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Александр Рогоцкий» начало обследовать дно магаданской бухты Нагаева, где затоплены десятки судов.