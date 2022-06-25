Зачем на похоронах раздают полотенца

Если вы бывали на традиционных российских похоронах, особенно в деревнях, скорее всего, вы становились обладателем полотенца или платка от родственников умершего. Зачем их раздают и откуда пошла традиция? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Как правило, пришедшим на похороны вручают белые полотенца или платки, либо с небольшой вышивкой. Люди в возрасте часто самостоятельно их подготавливают для своих же похорон. Это могут быть и другие предметы, например, тарелки, ложки, кружки, однако полотенца и платки более практичны. То, какие вещи раздают пришедшим проститься с умершим, зависит и от региона, в котором проживают люди: традиции могут отличаться.

Полотенца и платки дарят на похоронах с несколькими целями. Главная - почтить память покойного и вспомнить его добрым словом, а также для того, чтобы у людей осталось что-то на память от умершего. Считалось, что подобные подарки от лица усопшего помогут его душе обрести покой на том свете.

Еще одно назначение полотенец и платков - ими можно вытереть слезы во время похорон или взять с их помощью свечи, чтобы воск не накапал на руки.

Получая вещи от родственников умершего, человек должен произнести "Царствие Небесное" и имя покойного. Несущие гроб мужчины должны повязать платок на руку, а остальным нужно держать его в руках или положить в карман.

Подобный ритуал отсылает к язычеству на Руси. Идолопоклонники раздавали пришедшим проститься с человеком подарки, что задобрить богов.