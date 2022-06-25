Зачем лопухом засеивают целые поля

Все привыкли считать лопух (репейник) сорняком. Однако это прекрасное витаминное растение, которое специально выращивают не только в частных огородах, но и в промышленных масштабах. Так, на Алтае им целые поля засеивают. Для чего это делается аif.ru рассказал руководитель департамента по работе с партнерами Союза садоводов России Олег Киреев.«Алтайский край относится к экологически чистым регионам Сибирского федерального округа, поэтому именно там сотрудники нескольких фитокомпаний осуществляют полный цикл производства, включающий сбор дикорастущих лекарственных растений, сушку сырья, переработку и упаковку. Шесть лет назад одна из фирм разбила плодово-ягодные сады и засеяла поля лекарственными травами, и лопухом в том числе», – пояснил он.

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Лопух большой, малый, а также войлочный – уникальные целебные растения, их используют в научной и народной медицине, а также добавляют в пищу. В России произрастает шесть видов растения. В кулинарии и медицине используют в основном лопух большой (Arctium lappa), у которого в дело идет буквально все: корни, листья, стебли и семена.

У лопуха богатый химический состав: инулин, алкалоиды, соли кальция, железа, хрома, селена, цинка, меди, магния, жирные кислоты, протеины, минералы, витамины групп А, В, С, Е, Р и другие биологически активные вещества. Растение используют как противовоспалительное, антисептическое, желчегонное, мочегонное и общеукрепляющее средство. Полезны настои, отвары и сок лопуха, а репейное масло применяют наружно для лечения кожных болезней.