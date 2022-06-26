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1 час назад

Чего нельзя делать в день Акулины Гречишницы, 26 июня

Волгоградская правдаиещё 1

В это воскресенье православная церковь вспоминает святую мученицу Акулину. Этот день в народе связывали с различными приметами и запретами.

Акулина Гречишница: что нельзя делать 26 июня
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Акулина жила в III веке и еще в юности обратилась в христианство. За эту веру она была казнена. Мучители не учли даже 12-летний возраст девочки.

На Акулину Гречишницу на Руси сеяли гречиху. Также 26 июня было принято готовить гречневую кашу, угощать ею домашних и делиться с нищими. Считалось, что поедание этого блюда в день Акулины привлечет удачу и финансовое благополучие.

26 июня нельзя устраиваться на работу и принимать новых сотрудников, согласно приметам, это может обернуться неприятностями и не принесет хороших результатов.

В день Акулины запрещено жаловаться на жизнь, рассказывать кому-то о своих проблемах, а также хвастаться. В обоих случаях есть риск сглазить удачу и ухудшить положение.

Нельзя 26 июня приглашать на свидание, признаваться в любви, делать предложение руки и сердца – все это обернется неудачей.

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