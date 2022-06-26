Акулина Гречишница: что нельзя делать 26 июня

В это воскресенье православная церковь вспоминает святую мученицу Акулину. Этот день в народе связывали с различными приметами и запретами.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Акулина жила в III веке и еще в юности обратилась в христианство. За эту веру она была казнена. Мучители не учли даже 12-летний возраст девочки.

На Акулину Гречишницу на Руси сеяли гречиху. Также 26 июня было принято готовить гречневую кашу, угощать ею домашних и делиться с нищими. Считалось, что поедание этого блюда в день Акулины привлечет удачу и финансовое благополучие.

26 июня нельзя устраиваться на работу и принимать новых сотрудников, согласно приметам, это может обернуться неприятностями и не принесет хороших результатов.

В день Акулины запрещено жаловаться на жизнь, рассказывать кому-то о своих проблемах, а также хвастаться. В обоих случаях есть риск сглазить удачу и ухудшить положение.