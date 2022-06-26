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1 час назад

Что нельзя делать в день Акулины Гречишницы

Мира Маркина

По народному календарю 26 июня - день Акулины Гречишницы. В эту дату православные вспоминают святую мученицу, которая жила в третьем веке и которую казнили в 12 лет. Что нельзя делать в воскресенье 26 июня, рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать в день Акулины Гречишницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крестьяне в этот день сеяли гречиху, отсюда такое прозвище, и варили гречневую кашу. Считалось, что это привлекает деньги в дом.

Согласно приметам, 26 июня нельзя пить молоко и молочные напитки. Наши предки говорили, что в этот день коровы сильно нервничают из-за обилия оводов, и их молоко становится "отравленным", "акульим", и может быть вредно для здоровья.

В это воскресенье также нельзя хвастаться своими достижениями. Если говорить об этом слишком много, достигнутое может быстро ускользнуть от вас. Но и жаловаться на жизнь тоже не стоит. Иначе вы столкнетесь с более серьезными проблемами, которые будут гораздо хуже тех, что были.

Кроме того, в день Акулины Гречишницы запрещено ходить на первые свидания. Считается, что между людьми может возникнуть сильное отторжение. Также наши предки верили, что 26 июня нельзя проявлять негостеприимство. Нужно быть добрыми и щедрыми по отношению к окружающим людям. Иначе Акулина может наказать за неблагодарность.

Еще стоит быть аккуратными с посадкой огурцов. Согласно приметам, если посадить их 26 июня, урожай будет кривым и безвкусным.

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