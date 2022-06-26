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28 минут назад

Психоаналитик объяснил интерес людей к историям о маньяках

Lenta.ru

Интерес людей к историям о маньяках можно сравнить с тем, что девочек больше привлекают немного развязные парни, считает психоаналитик, психотерапевт Ирина Герчикова. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, что те кажутся классными и задорными, в то время как скромники — скучными.

Психоаналитик объяснил интерес людей к историям о маньяках
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Говоря о том, чем вызван интерес людей к историям о маньяках, важно понимать, что у всех есть агрессия, и кто-то может ее проявлять, а кто-то не может, обратила внимание Герчикова.

«Маньяк может привлекать тем, чего я не могу, — я не могу выразить агрессию. И в своей работе я тоже часто сталкиваюсь с тем, что люди не умеют выражать свою агрессию, они ее подавляют, и через привлечение к таким маниакальным тенденциям человек опосредованно выражает, не выражая, свои какие-то агрессивные точки», — объяснила она.

Ранее кандидат психологических наук Андрей Моисеев и практикующий психолог Марина Майорова рассказали о способе защититься от непрошенных советов и вторжения в личную жизнь со стороны, а психолог и генетик Араш Эмамзаде — о плохом сексе у женщин, недовольных своим телом.

Истории,Андрей Моисеев,
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