Психоаналитик объяснил интерес людей к историям о маньяках

«Маньяк может привлекать тем, чего я не могу, — я не могу выразить агрессию. И в своей работе я тоже часто сталкиваюсь с тем, что люди не умеют выражать свою агрессию, они ее подавляют, и через привлечение к таким маниакальным тенденциям человек опосредованно выражает, не выражая, свои какие-то агрессивные точки», — объяснила она.