Первый татарский иллюзионист, "Катюша" и банкомат

Чем примечательна дата 27 июня?

Фото: Реальное время Реальное время

Сегодня, 27 июня, День микро-, малых и средних предприятий. 27 июня из Казани начали выполняться первые регулярные авиарейсы, в КГУ открылся истфак. На "Потемкине" вспыхнуло восстание, арестовали конструктора Сергея Королева, а в Лондоне заработал первый банкомат. Родились: фокусник Хай Мушинский, режиссер Джей Джей Абрамс, историк Газиз Губайдуллин. Умерли: писательница Туве Янссон, поэтесса Сара Уитман. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

Видео дня

В Нижний? На самолете!

27 июня 1924 года из открывшегося в городе аэропорта, в районе Горок, в первый рейс отправился самолет, следующий по маршруту Казань — Нижний Новгород — Москва. Фамилия пилота — Гаркави. Через 4 года появилось и второе направление: Москва — Свердловск — Новосибирск.

27 июня 1938 года был арестован конструктор Сергей Королев. Его обвинили, в частности, в подрыве государственной промышленности. Проектировщику планеров, самолетов и крылатых ракет грозило 10 лет. В итоге его отправляют в научное подразделение из заключенных под руководством Туполева, а потом в Казань на авиазавод №16 (нынешнее КМПО), где он занимается ракетными двигателями.

27 июня 1908 года родился Хай Мушинский, первый профессиональный татарский фокусник. Детство он проводит в землянке, его отец умирает рано. Учится на физфаке в Оренбурге, где ходит в местный театр, после чего едет учиться в Казанский театральный техникум. С 1946 года он является иллюзионистом-манипулятором в филармонии, а с 1956 года работает в составе первой цирковой труппы.

27 июня 1939 года в Казанском университете открылся исторический факультет, который через год стал историко-филологическим. Факультет начинался с двух маленьких комнат, деканата, сдвоенной аудитории и небольшого кабинета декана. Первым деканом истфака стал Александр Плакатин. В юности он работал на железной дороге (чистил снег), был слесарем и вожатым, поступил на рабфак в Самаре, а после закончил МГУ.

27 июня 2021 года "Реальное время" опубликовало расшифровку лекции в Национальной библиотеке Татарстана научного журналиста, врача-терапевта высшей квалификационной категории Алексея Водовозова об ужасах народной медицины, традиции кровопускания, стоянии на гвоздях, поиске "своего" врача, эффекте плацебо, гомеопатии, БАДах, физиотерапии и многом другом. "Пусть лучше некоторые люди будут дышать над картошкой, чем побегут в аптеку и купят антибиотики", в частности сказал лектор.

"Катюша" вышла на берег

27 июня 1905 года (по новому стилю), на броненосце "Потемкин" вспыхнуло восстание. Причиной стало привезенное на корабль несвежее мясо, что дало повод команде захватить судно. Одесские власти оценили тогда убытки в 2 510 850 рублей — половина городского бюджета на год.

27 июня 1941 года в Воронеже на заводе имени Коминтерна начали собирать "Катюши", пусковые реактивные установки БМ-13. Песня Матвея Блантера и Михаила Исаковского появилась раньше. После первых испытаний красноармеец Каширин якобы воскликнул: "Вот это песенка!". "Катюша", — ответил сержант штабной роты отдельного батальона связи 144-й стрелковой дивизии 20-й армии Андрей Сапронов.

Деньги на выход!

27 июня 1966 года родился Джей Джей Абрамс. Он известен как один из создателей мистического сериала "Остаться в живых", а после — как режиссер таких лент, как "Миссия невыполнима 3", "Звездный путь", "Супер 8" и "Стартрек: Возмездие", а также двух "Звездных войн" — "Пробуждение силы" и "Скайуокер. Восход".