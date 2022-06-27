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36 минут назад

Эксперт объяснил, как узнать о воровстве Wi-Fi соседями

Мир24иещё 4

Некоторые люди, чтобы сэкономить на оплате услуг связи, подключаются к беспроводной сети соседей по подъезду. В таком случае владельцу роутера стоит себя обезопасить, рассказал агентству «Прайм» заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

Эксперт объяснил, как узнать о воровстве Wi-Fi соседями
Фото: Мир24Мир24

По его словам, есть несколько способов защиты Wi-Fi. Во-первых, владельцу необходимо установить надежный пароль. Лучшим вариантом является сложная комбинация из букв и цифр с разными реестрами. Во-вторых, следует регулярно обновлять программное обеспечение роутера и отключаться от устаревших протоколов маршрутизатора. Также Назаренко посоветовал обратиться к специалисту для настройки радиуса действия Wi-Fi.

Если есть подозрение, что Wi-Fi используют посторонние люди, то это можно проверить. Например, можно определить «воровство» сети по индикатору на роутере при отключении всех домашних гаджетов, либо через личный кабинет устройства. Кроме того, можно воспользоваться специальным мобильным приложением, которое определяет Wi-Fi-воров.

Ранее эксперт Александр Тимофеев рассказал, что наличие соседей может негативно влиять на работу домашнего Wi-Fi. Суммарная скорость интернета падает, если на одном канале работает много роутеров.

Истории,Александр Тимофеев,
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