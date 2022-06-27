Эксперт объяснил, как узнать о воровстве Wi-Fi соседями

Некоторые люди, чтобы сэкономить на оплате услуг связи, подключаются к беспроводной сети соседей по подъезду. В таком случае владельцу роутера стоит себя обезопасить, рассказал агентству «Прайм» заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

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По его словам, есть несколько способов защиты Wi-Fi. Во-первых, владельцу необходимо установить надежный пароль. Лучшим вариантом является сложная комбинация из букв и цифр с разными реестрами. Во-вторых, следует регулярно обновлять программное обеспечение роутера и отключаться от устаревших протоколов маршрутизатора. Также Назаренко посоветовал обратиться к специалисту для настройки радиуса действия Wi-Fi.

Если есть подозрение, что Wi-Fi используют посторонние люди, то это можно проверить. Например, можно определить «воровство» сети по индикатору на роутере при отключении всех домашних гаджетов, либо через личный кабинет устройства. Кроме того, можно воспользоваться специальным мобильным приложением, которое определяет Wi-Fi-воров.