Как десять советских школьников отбили наступление немцев

Зимой 1941 года отряду подростков во главе с ветераном Финской войны удалось в прямом бою отразить нападение немцев на свою деревню. По воспоминаниям участника боя, Анатолия Николаева, которому в 1941 году было 13 лет, им просто повезло. Враги не поняли, что воюют с детьми, и неправильно оценили их силы.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Создание отряда

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В октябре 1941 года небольшую деревню Стеблево, расположенную в 15 км от города Волоколамск, заняли германские войска. По воспоминаниям местных жителей, во вражеском гарнизоне были немцы и французы, которые отобрали у селян продукты и заняли их дома. В середине декабря из страха перед наступающими отрядами полковника Порфирия Чанчибадзе оккупанты покинули деревню. Красноармейцы не стали задерживаться в Стеблево и продолжили гнать противника.

Ощутив на себе «прелести» оккупации, местные жители решили организовать отряд для защиты деревни. Так как боеспособных мужчин в Стеблево не осталось, в добровольцы пошли местные подростки и сироты из детского дома, размещенного в соседнем Иосифо-Волоцком монастыре. В сводный отряд вошло десять ребят возрастом от 11 до 16 лет. Командование взял на себя ветеран Иван Володин, потерявший ногу во время Финской войны. Волоколамские краеведы выяснили, что бойцов звали: Толя Володин (сын командира), Ваня Деревянов, Павлик Никаноров, Толя Николаев, Витя Печников, Коля Печников, Володя Розанов, Ваня Рыжов, Петя Трофимов, Саша Крыльцов.

Оборона деревни

Немцы отступали быстро и оставили в деревне много боеприпасов и оружия, среди которого, помимо пехотных карабинов, был пулемет. Волоколамские краеведы выяснили, что Володин показал своим бойцам, как обращаться с винтовками, и провел учебные стрельбы. После обучения ребята выкопали в глубоком снегу на подступах к деревне сеть траншей, в которых и залегли.

Утром 15 декабря к деревне подъехали немецкие мотоциклисты, по которым из винтовки выстрелил Саша Крыльцов. Днем подошли основные силы противника. По приказу Володина ребята, сделав несколько прицельных выстрелов, перебегали на другую огневую точку. После продолжительной перестрелки нацисты, подумав, что здесь засел крупный партизанский отряд, отступили.