Какая битва в 1941 году стала самой успешной для Красной Армии

Практически все военные операции Великой Отечественной войны до сих пор содержат «белые пятна». При попытке разобраться исследователь сразу видит: то, что мы знаем, обычно значительно меньше того, что неизвестно.

Фото: Русская семерка Русская семерка

События 1941 года в этом отношении лидируют, что легко объяснить причинами объективного характера: общее отступление, паника, неразбериха, утрата документов. Одесская оборонительная операция 1941 года не является исключением. Несмотря на множество описаний, воспоминаний, до сих пор большое количество материала вызывает вопросы.

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Однако того, что известно, вполне достаточно, чтобы считать боевые действия Красной Армии при обороне Одессы самыми успешными, как минимум для 1941 года.

Красная Армия сражалась в меньшинстве

Про то, что защищавшие Одессу войска Красной Армии в численности значительно уступали румынским войска, штурмовавшим город, известно.

Однако, в советское время все операции 1941 года описывались как проводимые с численным превосходством противника. Сейчас в свободном доступе находится очень большое количество документов, свидетельствующих, что РККА в 41-м году (да и во всех прочих) всегда имела численное преимущество. Иногда подавляющее, реже — незначительное.

А вот под Одессой такого не было. Защищавшая Одессу Отдельная Приморская армия состояла их трёх (позже четырёх) стрелковых и одной кавалерийской дивизии. Кроме дивизий, в составе армии было много отдельных частей: полк НКВД, пограничный батальон, запасной полк, пять пулемётных батальонов. Инженерные войска состояли из пяти батальонов, кроме того имелось восемь рабочих и два строительных батальона.

Было сформировано восемь истребительных батальонов. Из личного состава Одесской военно-морской базы скомплектовали два полка моряков.

Противовоздушную оборону города и войск обеспечивали три зенитно-артиллерийских полка (армейский и два флотских), отдельный дивизион и зенитно-пулеметный батальон.

К 20-му августа армия имела 580 орудий и минометов. Береговая артиллерия Черноморского флота в Одессе насчитывала 35 береговых орудий калибром от 130 до 203-мм и 20 орудий калибром 122-152 мм в подвижном дивизионе. Ещё 30 орудий было в корабельном отряде поддержки.

Изначально Приморская армия имела лишь 6 танков, но в общей сложности было отремонтировано на заводах более 40 машин, главным образом БТ, но и не менее 5 танков Т-34. Было также построено 60 бронетракторов и три бронепоезда.

Однако несмотря на довольно большой перечень частей, защищавших Одессу, по другую сторону фронта список был более внушительный.

Город штурмовала 4-я румынская армия. Если изначально в составе армии было 8 пехотных и 1 танковая дивизия, а также 2 кавалерийские бригады, то уже к концу августа количество пехотных дивизий увеличилось до 12, а кавалерийских бригад — до 3-х.

Под Одессой были сосредоточены практически все румынские танки. Правда, только за первые четыре дня боев была потеряна треть машин: 47 единиц. К концу августа оставалось лишь 30 боеспособных танков.

Конечно, боеспособность румынских войск была несравнима с вермахтом. И по вооружению, и по уровню подготовки личного состава румынские соединения немцам уступали. Самым слабым местом румынской армии была противотанковая артиллерия. Однако, поскольку в Приморской армии количество танков было незначительным, то и нехватка противотанковых средств у румын сказывалась не так сильно.

Оценивая силы противоборствующих сторон, можно смело говорить о тройном как минимум превосходстве румынских войск.

И при таком превосходстве, румынские войска: во-первых, так и не смогли взять Одессу штурмом, во-вторых, понесли значительно большие потери, чем Красная Армия. Ничего подобного в ходе Великой Отечественной, и в 1941 году, уж точно не случалось.

Правда, вопрос о потерях сторон в сражении за Одессу вызывает у некоторых историков сомнения.

Каковы же были потери?

Потери советских войск в ходе обороны Одессы по официальным данным составили 16578 человек — убитыми и пропавшими без вести, и 24690 — ранеными.

Потери румынских войск, согласно румынским же данным, приводит в книге «Оборона Одессы. 73 дня героической обороны города», Виктор Савченко. Румынская армия потеряла убитыми 17891 человека, ранеными 63280 человек, пропавшими без вести 8849 человек, всего — 90020 человек. Потерять почти сто тысяч человек, притом, что по румынским данным для действий в Транснистрии и в Одессе было мобилизовано 426 440 человек, из которых непосредственно в составе 4-й армии числилось около 340200 человек. А советских войск было втрое меньше!

Надо заметить, что автор Борис Соколов в своей работе «Миф обороны Одессы» ставит под сомнение потери советских войск. По его данным к румынам в плен попало около 16 тысяч бойцов и командиров РККА, и он задается вопросом о числе погибших, которое в таком случае явно не соответствует реальному.

Мнение Б. Соколова обычно профессиональными историками воспринимается скептически, но его предположение можно проверить.

К началу обороны Одессы Приморская армия насчитывала 35 тыс. человек. Сюда не входит численность личного состава Одесской ВМБ, которая по советским данным составляла около 10-12 тыс. человек. Также здесь не учитываются 12 тысяч человек из строительных батальонов и свыше 8 тыс. бойцов истребительных батальонов. С учётом войск ПВО, НКВД, пограничников, получается около 70 тыс. человек к началу оборонительных действий. Позже в Одессу прибыли: 157-я стрелковая дивизия (12 тыс. человек), несколько небольших подразделений и маршевое пополнение общей численностью 37,5 тыс. человек. Всего около 50 тыс. человек. То есть в обороне Одессы было задействовано не менее 120 тыс. человек. Б. Соколов приводит цифру в 130 тыс., и, хотя он не даёт источник, возможно, эта цифра верна.

Мы знаем, что из Одессы было эвакуировано 86 тыс. человек. Если к этому добавить убитых и пропавших без вести, то всего получается 102-103 тыс. человек.

Известно, что в плен точно попало 6.4 тыс. человек, которые не смогли эвакуироваться в октябре. Только 14-го сентября, в результате румынского прорыва, в плен попало около 5 тыс. красноармейцев. То есть пленных было около 12 тыс. человек.

Скорее всего в данных о советских потерях есть неточности, которые легко объяснить, так как, несомненно, были очень большие сложности с учетом: в операции принимали участие и сухопутные войска, и флот, и НКВД, и ополчение.

Но, даже если предположить, что советские потери при защите Одессы были намного выше, и, допустим, составляли не 40 тыс., а 60 тыс. человек, они значительно меньше румынских.