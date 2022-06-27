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2 часа назад

«А какой вы дорожный знак?»: топ−3 самых странных вопроса на собеседовании

WomanHit.ru

Все мы отправляемся на собеседование с надеждой, что уже с первой встречи с рекрутером ситуация начнет складываться в нашу пользу. Однако полностью подготовиться ко всему, что может произойти во время интервью, просто невозможно. Например, сложно предположить, какие вопросы вам могут задавать на собеседовании. Бывает так, что вопросы оказывают очень странными на первый взгляд, и понять, что от вас хочет эйчар, не так-то просто. Мы решили создать собственный топ необычных вопросов, которые можно услышать на собеседовании, и как на них стоит отвечать.

«Какой вы дорожный знак?»: самые странные вопросы на собеседовании
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

«Какой вы дорожный знак?/Какое вы животное?»

Нет, рекрутер не сошел с ума. Да и в принципе он не ждал вас конкретно для того, чтобы задать такой вопрос. На самом деле суть такого вопроса заключается в том, чтобы проверить вашу смекалку и умение собраться в необычной ситуации. Конечно, не нужно слишком серьезно относиться к подобным вопросам, но ответить нужно. Проявите максимальную нестандартность, при этом не выходите за рамки и не грубите.

«Что вы думаете о теориях заговора?»

Вариантов подобного вопроса очень много, но суть одна — рекрутера интересует, насколько вы готовы дискутировать на сложные и необычные темы. Как правило, такие вопросы задают людям, претендующим на вакансию, подразумевающую плотное общение с людьми. Конфликтные люди с категоричным мнением на такие вопросы реагируют довольно агрессивно, что идет в несомненный минус.

«Какой актер сыграет главную роль в фильме о вашей жизни?»

Довольно редкий вопрос, но все же на нем многие тушуются. Рекрутер проверяет, насколько вы оцениваете себя и есть ли вашей скромности границы. Отвечать на вопрос слишком серьезно не стоит, вас не проверяют на знание звезд, отнеситесь к нему с юмором и покажите, что вы знаете себе цену, но только не расхваливайте себя слишком сильно — за вас это должны сделать другие.

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