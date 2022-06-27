Кто из близких ограбил дом Джексона сразу после его смерти

Внезапная смерть Майкла Джексона стала огромным ударом не только для его семьи, но и для многомиллионной армии поклонников. Однако не все близкие артиста, кажется, приняли трагедию близко к сердцу. Кто решил нажиться на имени легенды, читайте в материале «Рамблера».
Журналистам TMZ стало известно, что дом Майкла Джексона был ограблен почти сразу после его смерти, когда семья находилась в трауре и занималась похоронными процессами. Портал сообщает, что согласно судебным документам, некий Джеффри Филлипс обвиняется в краже личных вещей легенды в доме в Беверли-Хиллз. Также подчеркивается, что мужчина был помолвлен с одной из сестер Майкла Джексона и около недели находился в поместье сразу же после смерти звезды.
В то время, когда семья артиста была убита горем и занималась подготовкой к похоронам, Филлипсу удалось украсть телефон, камеры, компьютер, жесткий диск, а также — флаконы с таблетками и личные записи и документы музыканта. Джеффри даже украл пижаму, которая была на Майкле в его последние часы, а также эндотрахеальную трубку, с помощью которой врачи пытались спасти жизнь артиста.
Отметим, что в иске не уточняется, с кем из сестер был помолвлен Филлипс.
Напомним, Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года. Смерть наступила после того, как его личный врач Конрад Мюррей сделал ему инъекцию сильнодействующего анастетика пропофола. Внезапная трагедия вызвала огромную реакцию поклонников артиста по всему миру, повлияла на работу многих сайтов, писавших о кончине музыканта, и послужила причиной взрывного роста продаж альбомов Джексона.