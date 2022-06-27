Кто из близких ограбил дом Джексона сразу после его смерти

Внезапная смерть Майкла Джексона стала огромным ударом не только для его семьи, но и для многомиллионной армии поклонников. Однако не все близкие артиста, кажется, приняли трагедию близко к сердцу. Кто решил нажиться на имени легенды, читайте в материале «Рамблера».

Журналистам TMZ стало известно, что дом Майкла Джексона был ограблен почти сразу после его смерти, когда семья находилась в трауре и занималась похоронными процессами. Портал сообщает, что согласно судебным документам, некий Джеффри Филлипс обвиняется в краже личных вещей легенды в доме в Беверли-Хиллз. Также подчеркивается, что мужчина был помолвлен с одной из сестер Майкла Джексона и около недели находился в поместье сразу же после смерти звезды.

В то время, когда семья артиста была убита горем и занималась подготовкой к похоронам, Филлипсу удалось украсть телефон, камеры, компьютер, жесткий диск, а также — флаконы с таблетками и личные записи и документы музыканта. Джеффри даже украл пижаму, которая была на Майкле в его последние часы, а также эндотрахеальную трубку, с помощью которой врачи пытались спасти жизнь артиста.

Отметим, что в иске не уточняется, с кем из сестер был помолвлен Филлипс.