Почему Гитлер проиграл Курскую битву, имея супертанки

В описаниях битвы на Курской Дуге обязательно присутствуют упоминания о том, что немцы к своему наступлению подготовили новые образцы техники. Но обычно речь идет лишь о танках «Тигр» и «Пантера», и самоходной установке «Фердинанд».

Фото: Русская семерка Русская семерка

На самом деле в операции «Цитадель» было представлено гораздо больше новых образцов техники. Хоть немцы и не смогли одержать победу в Курской битве (и, видимо, не могли в принципе), новая техника сыграла немалую роль как под Курском, так и в последующих боевых действиях.

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Самоходные гаубицы

Про немецкую артиллерию рассказывают крайне редко, хотя именно она всегда являлась важнейшей составляющей немецкой мощи. Артиллерия подавляла оборону противника и существенно облегчала путь пехоте.

Немцы, как известно, ставку делали на подвижные соединения. Но просто моторизовать артиллерию для танковых дивизий (в пехоте вся артиллерия была на конной тяге) было мало, в вермахте стремились поставить полевые гаубицы на самоходные шасси, что позволило бы сделать артиллерию более мобильной. Работы велись много лет, но лишь к операции «Цитадель» в войсках появились самоходные гаубицы. Во-первых, это 150-мм самоходная гаубица 15 cm schwere Feldhaubitze 18/1 (Sf) auf Geschützwagen IV. Так она называлась к началу операции «Цитадель», а позже появилось и название Hummel («Шмель»), под которым установка известна шире. Во-вторых, 105-мм самоходная гаубица 10.5 cm leFH 18/2 (Sf) auf GW II более известная под названием Wespe («Оса»), хотя в операции «Цитадель» у неё ещё тоже не было этого имени. Эти гаубицы состояли к началу немецкого наступления на вооружении большинства немецких танковых дивизий.

Кроме самоходных дивизионных гаубиц, была и ещё одна самоходка — Geschützwagen 38 für sIG 33/1 (Sf.), также более известная как Grille («Кузнечик»), вооруженная тяжелым 150-мм пехотным орудием.

Все эти установки в атаку не ходили (хотя их обычно включают в число танков и штурмовых орудий), а вели огонь закрытых позиций, пэтому и потери их были невелики.

Зато их вклад в успешное продвижение немецких войск был огромен и оценён высоко. О боевом применении этих самоходок пишет Юрий Пашолок в статьях «Длинный шмель», «Оса» и её сестры» и «Насекомое с крупным калибром».

Бронированные «беспилотники» вермахта

Дистанционно управляемые танкетки появились в вермахте в самом начале Второй Мировой войны. Но всё это было на стадии фронтовых испытаний, а относительно массово, телетанкетки в бой пошли именно в операции «Цитадель».

Все они использовались на северном фасе Курской Дуги в составе 310-го батальона телетанков (Panzerabteilung (Fkl) 301) и 600-го инженерного батальона, в котором было две роты телетанкеток (Panzer-Pionier-Kompanien (G). На вооружении первого состояли машины Schwere Ladungstrager Bogward IV (Sd.Kfz.301), на вооружении второго — Leichter Ladungstrager Goliath (Sd.Kfz.302). Действия телетанкеток немцы описывают как успешные: и в создании проходов в минных полях, и даже в атаке советских танков. Но после Курской битвы своих «боевых роботов» немцы применяли крайне редко.

Будущие «Слоны» и Носороги»

После Курской битвы эти машины получат имена крупных млекопитающих, но в операции «Цитадель» они были известны под названиями 8,8 cm StuK 43 Sfl L/71 Panzerjäger Tiger (P) знаменитый «Фердинанд») и 8.8 cm Panzerjäger 43/1 (L/71) Hornisse («Шершень»).

Обе машины располагали 88-мм длинноствольной пушкой, способной поражать все имеющиеся на тот момент танки с расстояния в 1000 м.

В Курской битве приняло участие по 90 машин обоих типов, причём все «Фердинанды» находились на северном фасе Курской Дуги. «Хорниши» же были на вооружении двух противотанковых дивизионов (560-го и 655-го) на южном фасе. Именно они породили версию, что и на южном фасе также имелись «Фердинанды», с которым у них было несомненное внешнее сходство.

«Фердинанды» проявили себя отлично, поражая советские танки и оставаясь практически неуязвимыми: их самыми страшными врагами оказались мины. В ходе битвы было потеряно 39 самоходных установок, и более половины подорвалась на минах. Впрочем, поскольку «Фердинанды» производить далее в любом случае не планировалось, то и от оценки их действий не зависело так много.

Что касается «Хорнишей», слишком слабое бронирование и малая подвижность в войсках сыграли не в их пользу. К концу августа в обоих дивизионах оставалось лишь 44 машины в исправном состоянии.

Другое дело, что мощная пушка позволяла бороться с советскими танками, не подпуская их ближе чем на километр. И выпуск этих самоходок, чей дебют состоялся под Курском, продолжится до конца войны.

«Медведь-ворчун»

Штурмовой танк Sturmpanzer IV, более известен как Brummbär («Ворчун»), но это название отнюдь не немецкое, а его дали американцы. В вермахте собственное имя Brummbär имела совсем другая самоходка. В советских документах того времени эта самоходная установка обозначалась как «Медведь».

На северном фасе Курской Дуги воевал 216-й батальон штурмовых танков, укомплектованный этими машинами, всего 45 единиц.

Штурмовые танки показали себя с самой лучшей стороны: 80-мм лобовая броня позволяла им сопровождать пехоту на поле боя, а мощная пушка уничтожала огневые точки противника. В ходе операции «Цитадель» было потеряно всего 10 «штупо» (так их называли в вермахте), причем все они либо подорвались на минах, либо завязли.

Несмотря на это «штупо» так и не стали достаточно массовыми, в первую очередь потому, что промышленность просто не справлялась.

«Кошки-разведчицы»

Кроме «Тигров» и «Пантер» на Курской Дуге применялась впервые и ещё одна «кошка» поменьше (в прямом и переносном смысле). Это разведывательный танк Panzerspaehwagen II (2cm), чаще обозначаемые как Pz.Kpfw.II Ausf.L, а ещё более известный как Luchs («Рысь»). Танками этими была укомплектована всего одна рота в разведывательном батальоне 9-й танковой дивизии.

К 17-му августа в роте из 29 машин исправных осталось лишь 5, а к 1-му сентября их числилось всего 10 (большая часть неисправна).

И про «Тигры» с «Пантерами»