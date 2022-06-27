Почему Гитлер проиграл Курскую битву, имея супертанки

В описаниях битвы на Курской Дуге обязательно присутствуют упоминания о том, что немцы к своему наступлению подготовили новые образцы техники. Но обычно речь идет лишь о танках «Тигр» и «Пантера», и самоходной установке «Фердинанд».
На самом деле в операции «Цитадель» было представлено гораздо больше новых образцов техники. Хоть немцы и не смогли одержать победу в Курской битве (и, видимо, не могли в принципе), новая техника сыграла немалую роль как под Курском, так и в последующих боевых действиях.
Про немецкую артиллерию рассказывают крайне редко, хотя именно она всегда являлась важнейшей составляющей немецкой мощи. Артиллерия подавляла оборону противника и существенно облегчала путь пехоте.
Немцы, как известно, ставку делали на подвижные соединения. Но просто моторизовать артиллерию для танковых дивизий (в пехоте вся артиллерия была на конной тяге) было мало, в вермахте стремились поставить полевые гаубицы на самоходные шасси, что позволило бы сделать артиллерию более мобильной. Работы велись много лет, но лишь к операции «Цитадель» в войсках появились самоходные гаубицы. Во-первых, это 150-мм самоходная гаубица 15 cm schwere Feldhaubitze 18/1 (Sf) auf Geschützwagen IV. Так она называлась к началу операции «Цитадель», а позже появилось и название Hummel («Шмель»), под которым установка известна шире. Во-вторых, 105-мм самоходная гаубица 10.5 cm leFH 18/2 (Sf) auf GW II более известная под названием Wespe («Оса»), хотя в операции «Цитадель» у неё ещё тоже не было этого имени. Эти гаубицы состояли к началу немецкого наступления на вооружении большинства немецких танковых дивизий.
Кроме самоходных дивизионных гаубиц, была и ещё одна самоходка — Geschützwagen 38 für sIG 33/1 (Sf.), также более известная как Grille («Кузнечик»), вооруженная тяжелым 150-мм пехотным орудием.
Все эти установки в атаку не ходили (хотя их обычно включают в число танков и штурмовых орудий), а вели огонь закрытых позиций, пэтому и потери их были невелики.
Зато их вклад в успешное продвижение немецких войск был огромен и оценён высоко. О боевом применении этих самоходок пишет Юрий Пашолок в статьях «Длинный шмель», «Оса» и её сестры» и «Насекомое с крупным калибром».
Дистанционно управляемые танкетки появились в вермахте в самом начале Второй Мировой войны. Но всё это было на стадии фронтовых испытаний, а относительно массово, телетанкетки в бой пошли именно в операции «Цитадель».
Все они использовались на северном фасе Курской Дуги в составе 310-го батальона телетанков (Panzerabteilung (Fkl) 301) и 600-го инженерного батальона, в котором было две роты телетанкеток (Panzer-Pionier-Kompanien (G). На вооружении первого состояли машины Schwere Ladungstrager Bogward IV (Sd.Kfz.301), на вооружении второго — Leichter Ladungstrager Goliath (Sd.Kfz.302). Действия телетанкеток немцы описывают как успешные: и в создании проходов в минных полях, и даже в атаке советских танков. Но после Курской битвы своих «боевых роботов» немцы применяли крайне редко.
После Курской битвы эти машины получат имена крупных млекопитающих, но в операции «Цитадель» они были известны под названиями 8,8 cm StuK 43 Sfl L/71 Panzerjäger Tiger (P) знаменитый «Фердинанд») и 8.8 cm Panzerjäger 43/1 (L/71) Hornisse («Шершень»).
Обе машины располагали 88-мм длинноствольной пушкой, способной поражать все имеющиеся на тот момент танки с расстояния в 1000 м.
В Курской битве приняло участие по 90 машин обоих типов, причём все «Фердинанды» находились на северном фасе Курской Дуги. «Хорниши» же были на вооружении двух противотанковых дивизионов (560-го и 655-го) на южном фасе. Именно они породили версию, что и на южном фасе также имелись «Фердинанды», с которым у них было несомненное внешнее сходство.
«Фердинанды» проявили себя отлично, поражая советские танки и оставаясь практически неуязвимыми: их самыми страшными врагами оказались мины. В ходе битвы было потеряно 39 самоходных установок, и более половины подорвалась на минах. Впрочем, поскольку «Фердинанды» производить далее в любом случае не планировалось, то и от оценки их действий не зависело так много.
Что касается «Хорнишей», слишком слабое бронирование и малая подвижность в войсках сыграли не в их пользу. К концу августа в обоих дивизионах оставалось лишь 44 машины в исправном состоянии.
Другое дело, что мощная пушка позволяла бороться с советскими танками, не подпуская их ближе чем на километр. И выпуск этих самоходок, чей дебют состоялся под Курском, продолжится до конца войны.
Штурмовой танк Sturmpanzer IV, более известен как Brummbär («Ворчун»), но это название отнюдь не немецкое, а его дали американцы. В вермахте собственное имя Brummbär имела совсем другая самоходка. В советских документах того времени эта самоходная установка обозначалась как «Медведь».
На северном фасе Курской Дуги воевал 216-й батальон штурмовых танков, укомплектованный этими машинами, всего 45 единиц.
Штурмовые танки показали себя с самой лучшей стороны: 80-мм лобовая броня позволяла им сопровождать пехоту на поле боя, а мощная пушка уничтожала огневые точки противника. В ходе операции «Цитадель» было потеряно всего 10 «штупо» (так их называли в вермахте), причем все они либо подорвались на минах, либо завязли.
Несмотря на это «штупо» так и не стали достаточно массовыми, в первую очередь потому, что промышленность просто не справлялась.
Кроме «Тигров» и «Пантер» на Курской Дуге применялась впервые и ещё одна «кошка» поменьше (в прямом и переносном смысле). Это разведывательный танк Panzerspaehwagen II (2cm), чаще обозначаемые как Pz.Kpfw.II Ausf.L, а ещё более известный как Luchs («Рысь»). Танками этими была укомплектована всего одна рота в разведывательном батальоне 9-й танковой дивизии.
К 17-му августа в роте из 29 машин исправных осталось лишь 5, а к 1-му сентября их числилось всего 10 (большая часть неисправна).
Про «Тигры» и «Пантеры» рассказано много, но упомянем их еще раз. То, что «Тигр» танк, себя оправдавший, было ясно ещё до операции «Цитадель», так он уже не был в числе новинок. Под Ленинградом, конечно, «Тигры» себя проявить не могли, но они успели до Курска повоевать под Харьковом. Другое дело, что полутора сотен этих танков было маловато, чтобы они решили исход сражения. Что касается «Пантер», то они к июлю 1943 года просто были ещё слишком «сырыми». Как показывают данные исследования KOSAVE, на 4-е июля исправными числилось в группе армий «Юг» 198 «Пантер», 5-го их стало 119, 6-го — 42, а 8-го — 18. Правда, потом их ремонтировали, вводили в строй, но более 45 исправных «Пантер» в ходе Курской битвы не было. Понятно, что их вклад невелик, но немецкие инженеры доработали машину и она проявила себя позднее.