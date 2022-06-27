Пенсионер выжил после падения на него дома на колесах

Пенсионер из Великобритании Кит Тайлер сумел выжить после того, как ему на голову рухнул дом на колесах. Об этом сообщает газета Metro.

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72-летний мужчина в октябре прошлого года поставил автомобиль на домкрат, чтобы починить колеса, однако дом в итоге упал и приземлился на него. Тайлер получил переломы черепа и челюсти, у него был зафиксирован гемоторакс, тромб, а также порвано ухо. Врачи из больницы в Саутгемптоне давали неутешительные прогнозы и считали, что пострадавший не сможет выжить.

Тайлер провел в больнице четыре месяца и в феврале 2022 года был выписан, а в январе уже мог самостоятельно ходить. С тех пор он практически полностью восстановился и уже успел покататься на водных горках и отвести дочь под венец в Греции. Мужчина продолжает поддерживающее лечение.