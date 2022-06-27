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1 час назад

72-летний британец выжил после того, как четырехтонный дом на колесах упал ему на голову

Газета.Ru

Пенсионер из Великобритании Кит Тайлер сумел выжить после того, как ему на голову рухнул дом на колесах. Об этом сообщает газета Metro.

Пенсионер выжил после падения на него дома на колесах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

72-летний мужчина в октябре прошлого года поставил автомобиль на домкрат, чтобы починить колеса, однако дом в итоге упал и приземлился на него. Тайлер получил переломы черепа и челюсти, у него был зафиксирован гемоторакс, тромб, а также порвано ухо. Врачи из больницы в Саутгемптоне давали неутешительные прогнозы и считали, что пострадавший не сможет выжить.

Тайлер провел в больнице четыре месяца и в феврале 2022 года был выписан, а в январе уже мог самостоятельно ходить. С тех пор он практически полностью восстановился и уже успел покататься на водных горках и отвести дочь под венец в Греции. Мужчина продолжает поддерживающее лечение.

Ранее сообщалось, как жительница Аргентины сумела выжить, попав под движущийся поезд.

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