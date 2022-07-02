Для чего в СССР разводили голубей

Голубятни на территории Советского Союза можно было найти повсеместно. Зачем разводили птиц и почему сейчас этого не делают, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Любовь и голуби" Кадр из фильма "Любовь и голуби"

Почта

Чаще всего птиц использовали в качестве почтальонов во времена военных конфликтов. В России первая «военная» голубятня для почтовых птиц была создана еще в 1874 году. После революции, в 1925 году разведение почтовых голубей возродили. Во время Великой отечественной войны голубей у населения начали изымать, опасаясь, что птиц могут использовать предатели. А во время Первой мировой войны голубей использовали для аэрофотосъемки.

Охота и еда

На голубей, как и на других птиц, люди охотились. Такой вид отдыха был популярен у знати в императорской России. А вот в Советском Союзе это развлечение не слишком прижилось. Так же как советские граждане не слишком стремились поедать голубей. Хотя в царской России и Европе того времени состоятельные люди голубиное мясо ели с большим удовольствием. В СССР же, несмотря на то, что власти даже пытались стимулировать приготовление и поедание голубей, когда птиц стало слишком много, такая традиция не прижилась.

Хобби и спорт

Разводить голубей начал в России еще Петр Первый, его примеру последовали купцы и дворяне. А в 1890 году было основано Русское общество голубиного спорта. От разведения голубей в спортивных целях не отказались и в годы советской власти. Устраивались и большие соревнования почтовых голубей в скорости полета, существовали и местечковые турниры, на которых заводчики выпускали уже своих птиц.