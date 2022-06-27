Геологи нашли мумию мамонтенка возрастом 30 тыс. лет

В регионе Юкон на севере Канады нашли мумифицированного мамонтенка возрастом более 30 тыс. лет. Тело существа очень хорошо сохранилось за счет пребывания в вечной мерзлоте, сообщает Business Insider.

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Находке дали имя Нунчога, что в переводе с языка коренных жителей Юкона народа Хэн значит «большой детеныш».

На вмерзшего в землю мамонта наткнулись шахтеры и геологи, работавшие на местном золотом прииске. По словам доктора палеонтологии Гранта Зазулы, Нунчога стала «важнейшим открытием для палеонтологов в Северной Америке».

Профессор Дэн Шугар из Университета Калгари, участвовавший в раскопках, добавил, что доисторический зверь сохранился «безукоризненно» — у него уцелели не только шерсть, шкура и роговые пластины на ногах, но и внутренности, в которых нашли остатки съеденной десятки тысяч лет назад травы.

Шерстистые мамонты размером с современных африканских слонов полностью вымерли около 4 тыс. лет назад. Ученые расходятся во мнениях, что именно стало причиной их исчезновения — изменение климата или древние люди, охотившиеся на гигантских животных ради мяса, бивней и костей.