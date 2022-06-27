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3 часа назад

Розенбаум раскрыл сумму, которую получил от Nike

Мира Маркина

Первый магазин Nike в России открывался при участии поэта и музыканта Александра Розенбаума. Об этом стало известно из интервью артиста с Ксенией Собчак для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Розенбаум раскрыл сумму, которую получил от Nike
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

В 1994 году в Петербурге состоялось открытие первого магазина одежды для спорта и активного отдыха Nike. Это стало настоящим событием. Тогда мэром города был Анатолий Собчак, он и перерезал ленточку в торжественной обстановке. Александр Розенбаум находился рядом и контролировал процесс как совладелец магазина. Артист раскрыл в беседе свою истинную роль в этой истории.

Певец заявил, что имел очень опосредованное отношение к магазину (вопреки слухам). Стать совладельцем Nike, со слов Розенбаума, его попросил друг – бизнесмен Шабтай Калманович. Тот нуждался в известном лице для маркетингового успеха нового бренда. Розенбаум признался, что ни доли в компании, ни отчислений за свой гордый статус он не получал.

Ранее «Рамблер» писал о том, за что семья Шатунова благодарна композитору Крутому.

Истории,Шабтай Калманович,Анатолий Собчак,Александр Розенбаум,Ксения Собчак,
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