Названы признаки солнечного удара у домашних питомцев

Доцент, кандидат ветеринарных наук и сотрудник кафедры биологии и патологии мелких домашних животных Академии ветеринарии имени Скрябина Владислав Костылев в беседе с «Мослентой» перечислил основные правила прогулки с собакой в жаркую погоду.
По словам специалиста, не рекомендуется гулять с животным подолгу днем, когда солнце в зените. Лучше выходить на улицу утром с 7 до 9 часов и вечером, после 19. С собой желательно взять поилку и давать питомцу воду каждые полчаса.
«Если есть возможность, увезите собаку за город, где животное может спрятаться в тени и полежать на прохладной травке. Но и тут не забывайте про воду: расставьте миски по всему участку», — посоветовал Костылев.
В поездках в жаркую погоду нельзя оставлять животное в машине. Именно так от теплового удара погибло огромное количество собак, предупредил ветеринар.