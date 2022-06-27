Названы признаки солнечного удара у домашних питомцев

Доцент, кандидат ветеринарных наук и сотрудник кафедры биологии и патологии мелких домашних животных Академии ветеринарии имени Скрябина Владислав Костылев в беседе с «Мослентой» перечислил основные правила прогулки с собакой в жаркую погоду.

По словам специалиста, не рекомендуется гулять с животным подолгу днем, когда солнце в зените. Лучше выходить на улицу утром с 7 до 9 часов и вечером, после 19. С собой желательно взять поилку и давать питомцу воду каждые полчаса.