Портсигар для Сталина

В Красногорске в доме №15 на улице Народного Ополчения расположен единственный не только в России, но и в мире военно-исторический Мемориальный музей немецких антифашистов, где хранятся уникальные документы, повествующие о жизни немецких военнопленных в СССР.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Многие иностранцы, прежде всего немцы, приехав в Москву, торопятся сюда, чтобы пройти по залам, посмотреть необычную экспозицию, фотографии узников в надежде увидеть своего отца или деда, узнать подробности об их жизни в русском плену.

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ОСОБЫЙ ЛАГЕРЬ НКВД В КРАСНОГОРСКЕ

В марте 1942-го в Красногорске был создан Особый оперативно-пересыльный лагерь военнопленных УПВИ НКВД СССР №27. Разместили его на окраине городка в бараках завода - с водопроводом, канализацией, русскими печами-буржуйками. Здесь с 1942 по 1950 год содержали пленных военнослужащих фашистского вермахта, а с осени 1945 года - и милитаристской Японии.

— Самый большой наплыв пленных пришелся на февраль 1943-го,

— рассказывает заместитель заведующего отделом музея Ирина Кузьмичева.

— В первом же железнодорожном составе из Сталинграда тогда на подмосковную железнодорожную станцию Павшино доставили Фридриха фон Паулюса вместе с 24 его генералами. За восемь лет через лагерь прошло более 50 тысяч военнопленных, представителей двадцати наций.

В музее воспроизведена точная копия камеры лагеря с двуспальными койками. На самодельном деревянном столе — советские алюминиевые (немцы на фронте пользовались только стальными) миски, кружки, ложки. На вешалке у входа — униформа немецких, венгерских, австрийских, итальянских и японских солдат.

Мне не раз приходилось бывать в красногорском музее, и я заметил, что дольше всего посетители задерживаются в том месте, где на стене под стеклом (живой экспонат 1943 года!) размещен пожелтевший от времени очень интересный документ «Норма №1 (основная) суточного довольствия военнопленных рядового и младшего офицерского состава (на одного человека в день в граммах)»:

Хлеб из ржаной муки 96% помола — 600

Мука пшеничная 2 сорта — 10

Крупа разная — 90

Макароны, вермишель — 10

Мясо — 30

Рыба — 100

Растительное масло — 18

Сало или комбижиры — 15

Чай суррогатный — 20

Соль — 30

Сахар — 17

Картофель — 600

Капуста квашеная и свежая — 170

Морковь — 45

Свекла — 40

Коренья, огурцы — 35

Мыло хозяйственное (в месяц для всех нужд)

Хлеб ржаной — 600 г... Для фрицев! Тут невольно вспоминается другая норма — талон на 125 граммов для блокадников Ленинграда.

Вину перед нашим народом неудачливые фашистские вояки искупали усердным трудом. Много строили. В Красногорске и поныне частенько поясняют: «А это там, где немецкие дома». Кирпичные, добротные, чаще всего двухэтажные, и поныне они служат теплым кровом для потомков солдат-победителей.

На одном из стендов — фотография: военнопленные достраивают здание знаменитого на весь мир Российского государственного архива кинофотодокументов. Хранилище и возведено по проекту лагерника — известного немецкого архитектора П. Шпигеля.

Немцы — народ мастеровой, поэтому ремонтировали красногорцам часы, обувь, автомобили и мотоциклы. Краснодеревщики изготовляли красивую и очень дорогую по тому времени мебель для правительственных учреждений, санаториев и домов отдыха. Портных дел мастера шили (из материала заказчика) одежду и обувь для высших чинов МИДа, МВД, знаменитых артистов и писателей, главных редакторов газет.

На месте, где стояли бараки лагеря №27, потом возвели гостиницу «Зенит». Именно здесь любили останавливаться, приезжая в Красногорск, бывшие узники учреждения НКВД. Глядя в окно, бродя по окрестностям, былые лихие времена вспоминали многие, в том числе потомок самого Бисмарка — Генрих фон Эйнзидель, ставший после возвращения из плена депутатом бундестага. Жил в «Зените» и его бывший собрат по многолюдному «общежитию» Конрад Лоренц. Знакомое имя? Да-да, тот самый лауреат Нобелевской премии. Научные изыскания о поведении животных биолог начал в Подмосковье, а продолжил их после освобождения из русского плена на своей родине в Австрии.

В музее выставлено много различных поделок. Пленные, коротая время, изготовляли шахматы, портсигары, скульптуры, шкатулки... Рукодельничали, утверждали, «чтобы выжить».

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

Накануне 1949 года в лагере был объявлен конкурс на лучший подарок Сталину к его 70-летию. Лагерники изготовили для вождя немало деревянных шкатулок с русскими и кельтскими крестами, особые шахматы, красивый инкрустированный стол с большой красной звездой в середине. Смастерили широкую, сверкающую серебром папку. В нее пленники вложили свои письма вождю со словами проклятий Гитлеру и благодарности советской власти. Начинались послания с поздравлений, а заканчивались одной и той же просьбой:

«Мы осознали, как много горя причинили советским людям, раскаиваемся. Пожалуйста, отпустите нас домой!»

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Все подарки были отвезены в Кремль юбиляру. Больше всего, есть свидетельства очевидцев, ему понравилась металлическая папка с изображением одной из башен Кремля и пятиконечными звездами на всех ее четырех углах и изящ­ный металлический портсигар. Его для генералиссимуса изготовил талантливый умелец — генерал артиллерии Вальтер фон Зейдлиц.

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В июле 1943 года в Красногорске состоялась учредительная конференция немецких военнопленных и политэмигрантов, где был создан антифашистский Национальный комитет «Свободная Германия». Он выпускал две газеты, вел передачи для радиослушателей своей страны, печатал листовки, которые затем доставлялись через линию фронта.

В музее представлена комната Центральной антифашистской школы, которую с весны 1943 по 1950 год окончили более шести тысяч военнопленных. Среди них оказалось немало хороших агитаторов. Писали листовки на немецком языке для своих соплеменников, призывая их сдаваться в плен, ибо «Гитлер капут!». Очень ярким пропагандистом был тот самый генерал Вальтер фон Зейдлиц — соратник Паулюса, люто ненавидевший Гитлера, ввергшего народ в трагедию. Пламенные речи пленного передавались по радио на Германию, распространялись в листовках, разбрасывавшихся над расположением фашистских войск. Недаром фюрер приговорил генерала к смертной казни (заочно). Его портсигар, подарок генералиссимусу, понравился вождю. Лагерники утверждали, будто именно этот сувенир открыл для генерала ворота Бутырской тюрьмы, куда его «поселили» на 25 лет. В 1955 году Вальтер фон Зейдлиц вернулся в Германию, где его ждала любящая семья. Правда, до конца жизни он прожил с клеймом предателя, все бывшие друзья отвернулись от него.

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ

Плен — всегда трагедия. Но тот земной ад в Германии, куда угодили наши деды и отцы, — величайшая из них. Об этом свидетельствуют и материалы музея. У фашистов была патологическая страсть снимать на пленку убитых, повешенных советских солдат и офицеров, стариков, женщин и детей, остовы сожженных городов и сел, пепел газовых камер конц­лагерей... Эти страшные фотографии обвиняют извергов рода человеческого.

Сравните цифры: из русского плена вернулись живыми 75% бывших вояк, из немецкого ада — менее половины советских солдат и офицеров...

Что ж, замысел сотрудников музея ясен: как известно, все познается в сравнении, вот и дают посетителям возможность сравнить вполне сносные, человеческие условия плена русского, как называют его немцы, и омерзительного фашистского.