Дискотека 90-х: как Хания Фархи сформировала звучание нулевых

Проект "Реального времени": татарстанская эстрада лихих лет. Часть 9-я.

Фото: Реальное время Реальное время

Подробно рассказав о проекте "100 татарских песен XX века", мы не менее тщательно изучаем феномен татарстанской музыки 90-х. В этом году исполняется 5 лет, как остановилось сердце Хании Фархи. Артистка, начавшая петь еще в 80-е, она подвела итог в 90-м, а как одна из ключевых певиц эстрады сделала карьеру уже в нулевые. На ее примере мы можем увидеть, что в монохромной на первый взгляд популярной татарской музыке, есть множество оттенков.

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Чтобы всегда был "Байрам"

Хания Фархи родилась в Татышлинском районе Башкирской АССР, где также появились на свет Салават Фатхутдинов, поэты Гали Чокрый и Ангам Атнабаев и многие другие. Себя она называет татаркой. При этом Фархи не сразу пришла в эстраду и даже не сразу переехала в Казань. Провалив экзамены в консерваторию, она поехала учиться в Москву в текстильном училище и музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова и пела в русском хоре имени Пятницкого (и характерная распевность нет-нет, да проникала в ее шлягеры). И потом уже она училась в казанском театральном училище у Рабита Батуллы, играла в Тинчуринском театре, после чего поселилась в Челнах уже как артистка театра-студии "Песня и милосердие". Попробовала она себя и в Московской областной филармонии, после чего вернулась в Татарстан.

В интервью автору в начале 2000-х Фархи вспоминала: "Я начала выступать со своим "Байрамом" во время перестройки, когда в Татарстане только начали проводить самостоятельные концерты без участия филармоний. Я была одним из первопроходцев. Начинала в Москве. Потом — республика. Ездила по городам, по всей России, работала с различными организаторами".

Татарская эстрада широкого формата

А первый альбом Фархи "Бәхеткә түзеп кара" выходит лишь в 2000-м, получается, он закрывает декаду формирования нового звука и подхода татарской эстрады. Работают лейблы, скоро появится радио, налажена структура работы с концертными залами. А у Фархи уже есть звание заслуженной артистки РТ и обойма популярных песен.

При этом в первом альбоме Фархи песни "Әлдермешкә кайтам әле" нет. Он начинается с песни "Саумы, бәхет" с хорами, характерными для русской эстрады — своеобразное напоминание, что Фархи как артистка начала формироваться в Москве. И если выстраивать теории только через звук и образы, то татары московские, нижегородские больше ассоциируются в этом плане с ярмарками, с задором, открытым смешением музыкальных заимствований.

"Я, например, езжу по России, недавно была в Сибири, Ульяновске, Москве, — говорила в том же интервью Фархи. — Висит моя афиша, висит афиша Киркорова. И мы оба набираем зал. У нас разный зритель, на них пойдет любой человек, на нас нет. На моих концертах процент русских слушателей очень мал. Но зато я качественно работаю. Без фонограммы пою, у меня группа в 24 человека, концерт длится три с половиной часа, у нас больше каких-то интересных моментов. В этом я не отстаю".

Это несколько иная ментальность, что можно услышать не только в записях Фархи, но и группы "Изге ай". Это, к примеру, палитра стилей. Вторым в альбоме идет хитовая "Питрәч" на слова артистки с вкраплением саксофонных партий. За ней следует абсолютно "правильная" версия "Утыр әле яннарыма", а затем "твистовая" "Бик сагынган чагымда" с тем же саксофоном. "Моң булып түгеләм" можно перевести и отдать коллективу "Золотое кольцо", как и "Санама елларны". Фархи даже грустные песни поет настолько задорно, что весь альбом слушается, как сплошной праздник. Даже когда звучит тоскливая "Кайда сез, дусларым", в ней чувствуется внутренний оптимизм.

Возвращение в Альдырмыш

"Әлдермеш" — уже из альбома "Кышкы чия" 2004 года. Он стал одним из лауреатов одного из первых коммерческих фестивалей "Татар җыры" года 2000-го. Среди других победителей обычный слушатель узнает также "Салкын чәй" Салавата и "Син булсан янымда" Зайнап Фархетдиновой и Зуфара Билалова.

Его организаторы — лейбл "Барс-рекордс" (уже скоро — "Барс-медиа") — начали развиваться за пару лет до этого, издав свой первый диск, купив права у Зульфата Хакима. До этого компания занималась распространением записей других компаний. После в ростер лейбла попали Салават, Зайнап Фархетдитова и Хания Фархи.

Музыку к "Әлдермешкә кайтам әле" написал Урал Рашитов, который также написал "Кызыл розалар" Айдару Галимову и "Туган як" Василе Фаттаховой. Я однажды видел, как, возвращаясь из Болгара, какие-то женщины поинтересовались у Рашитова, кто он, чем он занимается. Он скромно рассказал, а потом сам спел несколько хитов. Поэт Таслима Низами, и как певица, и как композитор, родилась в 60-е, при этом начинала карьеру с работы на КАПО фрезеровщицей и комплектовщицей, а потом стала журналистом. Слова же для песен стала писать после после рождения третьего сына. При этом она сама поет, у нее сотни записей и около десяти альбомов. В том же 2000-м статуэтку "Алтын барс" получила еще одна ее песня — "Хыянәт" Габдельфата Сафина.