Почему в Европе все закрыто по воскресеньям

В некоторых городах Европы существует такое понятие как “день отдыха”. Наиболее это явление характерно для Германии и Австрии, но также распространено в небольших городах в других европейских странах. Даже если вы захотите купить хлеб в воскресенье или бутылку воды, то вы вряд ли найдете хотя бы один открытый магазин. Для человека из России, где существуют магазины, работающие круглосуточно и семь дней в неделю, это кажется дикостью. О том, зачем это надо европейцам — в материале “Рамблера”.

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День отдыха

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Днем отдыха воскресенье называется не просто так. Считается, что хотя бы раз в неделю у человека должен быть свободный день, который он проводит с семьей или с друзьями. Так как в воскресенье не работает ничего, то все оказываются свободны, и могут уделить время близким людям. Кто-то отправляется в парк или за город, а кто-то действительно остается дома и проводит день в одиночестве и уединении. Во многих городах такая же ситуация происходит и в праздничные дни.

Если современные европейцы называют это днем отдыха, то раньше этот день нужен был для похода в церковь. После этого люди действительно встречались с родственниками и проводили время вместе.

Дело в том, что в некоторых районах и государствах нерабочее воскресенье действительно закреплено в законодательстве. И даже если владелец магазина и сотрудники готовы работать по воскресеньям, сделать они этого не могут. Исключением могут быть только специальные дни раз в квартал, когда магазины работают по воскресеньям. Также могут работать магазины на вокзалах, в аэропортах, на заправках и киоски.

Откуда появилась эта традиция

Воскресенье было неслучайно выбрано днем отдыха, и эта традиция появилась очень давно. Она связана с католической религией. Дело в том, что в воскресенье было принято в обязательном порядке посещать церковь. После этого все шли на воскресный обед к себе домой, а потом ходили в гости к родственникам и друзьям. Как правило, устраивалось чаепитие. Во многих домах была даже отдельная комната, которая открывалась только по воскресеньям. В другие дни недели заходить туда было нельзя.