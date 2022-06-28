Мужчина рассказал о регулярных знакомствах со своей возлюбленной

Жительница Лестершира, Великобритания, страдает амнезией и регулярно все забывает, из-за чего ее партнеру приходится знакомиться с ней заново. Об этом сообщает Daily Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

29-летняя Хлоя Барнард страдает от потери памяти, которая, как считают врачи, стала осложнением после перенесенного в 19 лет инсульта. Девушка рассказала, что она регулярно просыпается с ощущением, что ей снова шесть лет, и забывает последующие 23 года жизни. Иногда британка превращается в 16-летнюю или 19-летнюю версию себя.

Впервые подобное произошло в 2018 году во время похода в бар с ее партнером Джеймсом — она отлучилась в туалет, вернулась и не узнала его. Однажды потеря памяти случилась среди ночи — Бернард проснулась, увидела Джеймса с их собакой и не поняла, что это за мужчина. Она начала угрожать вызовом полиции, но мужчине удалось ее успокоить. Тогда он позвонил родителям возлюбленной, и те объяснили, в чем дело.

По словам девушки, такое происходит несколько раз в месяц, но, поскольку она всегда помнит своих родителей, это помогает ей вернуться в реальность. Джеймс принял состояние возлюбленной и каждый раз спокойно пересказывает Бернард историю ее жизни и заново представляется.