Похороны в арабских странах сильно отличаются от того, что происходит в Европе и России. Дело в том, что там они проходят в соответствии с мусульманскими традициями, и иногда даже последователи ислама не знают всех нюансов. О том, как проходят похороны в арабских странах — в материале “Рамблера”.

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Подготовка и погребение

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Если человек чувствует, что его кончина наступит скоро или он болен, то он должен прочитать свидетельство Шахада — в нем человек подтверждает единство бога и миссию пророка Мухаммеда. Если человек не может сам прочитать свидетельство, ему нашептывают его родственники. Считается, что если последними словами перед смертью были эти строчки, то его душу примут с милостью. После того, как человек умирает, его кладут лицом к Мекке. В тот же день проходит процедура омовения.

Перде погрбением покойного кладут на специальные носилки (тобут), и относят сначала в мечеть, где совершается молитва о прощении грехов, а потом на этом же тобуте его относят на кладбище. Похороны совершаются в тот же день. Могилы делаются просторными, с углублениями снизу или сбоку.

В исламе запрещается делать выделяющиеся надгробия. Как правило, там указывают только имя покойного, даты жизни и смерти, а также одну из глав Корана (суру). На мусульманских кладбищах запрещено хоронить людей других религий, как и наоборот.

Поминовение и обряд соболезнования

В исламе соболезнования называют тазией, и их нужно выражать после похорон. Считается, что именно в этот момент семья испытывает одиночество и тоску по покойному. Траур нужно держать три дня, не большие и не меньше. Более длительный траур должна держать жена по своему мужу — он длится четыре месяца и десять дней. В это же время нужно высказать соболезнования, но нельзя это делать больше одного раза. Все соболезнования строго регламентированы. Если высказываете мусульманину, но покойный был не мусульманином — одни слова, если оба были мусульмане — другие слова. Все зависит от веры того, кому высказывают соболезнования и по кому. Допускается высказывать их позже, если человек был в пути или узнал о смерти позже траура.