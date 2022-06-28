Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
4 часа назад

Что нельзя делать 28 июня

Мира Маркина

Православные 28 июня почитают память святого мученика Вита, жившего в период раннего христианства. В народе его прозвали Фитом, отсюда и название - день Фита. Что нельзя делать в эту дату, рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 28 июня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Считается, что 28 июня - день неудач. Наши предки были убеждены: в эту дату может случиться что-то плохое, поэтому лучше дополнительно своими действиями не привлекать дурных вестей.

В день Фита строго запрещено выбрасывать остатки еды. Иначе человек встретится с серьезными финансовыми проблемами. Лучше отдать еду животным или птицам, или же оставить объедки и выкинуть в другой день. Тогда в дом придет удача и благополучие.

Также, согласно приметам, 28 июня нельзя ругаться с людьми. Даже маленькая непринципиальная ссора может обернуться затяжным конфликтом на много лет, поэтому поберегите свои претензии, чтобы не рассориться с человеком навсегда. Кроме того, перебранка может привести к полноценной драке. Сегодня такой исход вполне вероятен.

Еще в день Фита не стоит ходить в лес и на водоемы. Как считали наши предки, в этот июньский день обретают силу русалки и другая нечесть, которая может утащить человека с собой. А чтобы не распугать женихов, девушкам 26 июня запрещалось гадать.

Если в день Фита пошел сильный дождь, значит скоро придет беда.

Истории,ПРЕДОК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители