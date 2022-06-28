Что нельзя делать 28 июня

Православные 28 июня почитают память святого мученика Вита, жившего в период раннего христианства. В народе его прозвали Фитом, отсюда и название - день Фита. Что нельзя делать в эту дату, рассказываем в материале "Рамблера".

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Считается, что 28 июня - день неудач. Наши предки были убеждены: в эту дату может случиться что-то плохое, поэтому лучше дополнительно своими действиями не привлекать дурных вестей.

В день Фита строго запрещено выбрасывать остатки еды. Иначе человек встретится с серьезными финансовыми проблемами. Лучше отдать еду животным или птицам, или же оставить объедки и выкинуть в другой день. Тогда в дом придет удача и благополучие.

Также, согласно приметам, 28 июня нельзя ругаться с людьми. Даже маленькая непринципиальная ссора может обернуться затяжным конфликтом на много лет, поэтому поберегите свои претензии, чтобы не рассориться с человеком навсегда. Кроме того, перебранка может привести к полноценной драке. Сегодня такой исход вполне вероятен.

Еще в день Фита не стоит ходить в лес и на водоемы. Как считали наши предки, в этот июньский день обретают силу русалки и другая нечесть, которая может утащить человека с собой. А чтобы не распугать женихов, девушкам 26 июня запрещалось гадать.