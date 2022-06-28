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4 часа назад

Где был похоронен легендарный король Артур

Мира Маркина

В английском графстве Сомерсет есть 145-метровый холм Гластонбери-Тор, над которым вздымается средневековая башня церкви св. Михаила. Какие легенды связаны с этим местом и почему люди верят, что там находится портал в потусторонний мир, читайте в материале «Рамблера».

Где был похоронен легендарный король Артур
Фото: AdobeStockAdobeStock

Гластонбери-Тор (или холм Святого Михаила) издревле связан в народных поверьях с легендами о короле Артуре. В 1191 году монахи Гластонберийского аббатства якобы нашли саркофаги с именами Артура и его супруги Гвиневры. Как говорят, она была погребена у ног супруга в наказание за то, что изменила ему с Ланселотом.

Есть еще две популярные легенды о холме Святого Михаила: так, оккультисты и исследователи паранормальных явлений считают, что холм — это вход в потусторонний мир (Авалон), где рождались святые люди, сказочные существа и маги, среди которых волшебник Мерлин и фея Моргана, сестра короля Артура. По преданиям, в четвертом измерении действуют особые законы времени и пространства. Другая же легенда гласит, что на холме спрятан Святой Грааль — чаша, из которой во время Тайной вечери пил сам Иисус Христос.

AdobeStock

Какие еще тайны скрывает Гластонбери-Тор?

В XI-XII веках на вершине холма возвели церковь, которая была разрушена в 1275 году в результате землетрясения. После этого храм был заново отстроен и просуществовал до 1539 года. В результате церковной реформы Генриха VIII не только разрушили этот храм, но и жестоко казнили последнего аббата Гластонберийского.

На сегодняшний день холм Святого Михаила украшает одинокая античная башня часовни, обе достопримечательности находятся под охраной государства и объявлены памятниками общенационального значения.

Истории,Иисус Христос,
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