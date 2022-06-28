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2 часа назад

Космонавт показал, как в космосе делают УЗИ

ТАСС

Чтобы проверить работу внутренних органов, космонавты придерживались специального питания, затем сделали УЗИ натощак, после чего позавтракали и вновь провели исследование.

Космонавт показал, как в космосе делают УЗИ
Фото: ТАССТАСС

Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, который также является спецкором ТАСС, показал, как на орбите российские члены экипажа МКС проводят ультразвуковое исследование в рамках эксперимента "Спланх". На снимках видно, как Артемьев и его коллега Денис Матвеев делают УЗИ друг другу, исследуя щитовидную железу и брюшную полость.

На прошлой неделе российские члены экипажа МКС сделали УЗИ, чтобы проверить, как меняется работа внутренних органов человека в невесомости. По словам спецкора ТАСС, чтобы проверить работу внутренних органов, космонавты придерживались специального питания, затем сделали УЗИ натощак, после чего позавтракали и вновь провели исследование. Результаты были направлены на Землю для изучения специалистами.

Эксперимент "Спланх" подразумевает исследование особенностей структурно-функционального состояния различных отделов желудочно-кишечного тракта, чтобы выявить специфику изменений пищеварительной системы, которые могут возникать в условиях космического полета. Для проведения эксперимента был специально разработан аппарат УЗИ. Постановщиком эксперимента является Институт медико-биологических проблем Российской академии наук (РАН).

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Сейчас его возглавляет космонавт Олег Артемьев. Первым специальным корреспондентом агентства был Александр Мисуркин.

Истории,Олег Артемьев,Александр Мисуркин,Денис Матвеев,Роскосмос,РАН,
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