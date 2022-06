Kiss перепутали Австрию с Австралией

Музыканты выступали на стадионе Wiener Stadthalle, где присутствовало около девяти тысяч зрителей. Шоу завершилось примерно в 11 вечера после исполнения песни God Gave Rock 'n' Roll To You II. Под конец выступления на экране высветилась надпись «Kiss любят тебя, Вена». Также на экране был изображен австралийский флаг вместо австрийского.

Группа Kiss была образована в 1973 году. Участниками коллектива являются Джин Симмонс, Пол Стэнли, Эрик Сингер и Томми Тайер. Во время выступлений они используют характерный макияж, их лица выкрашены белой краской, поверх которой нарисованы различные узоры. Среди известных хитов — Kiss Strutter, Deuce, Rock and Roll All Nite, Beth, Christine Sixteen, Love Gun, I Was Made for Lovin’ You.