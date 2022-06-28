Kiss перепутали Австрию с Австралией

Американская рок-группа Kiss перепутала Австрию с Австралией во время концерта в Вене. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Музыканты выступали на стадионе Wiener Stadthalle, где присутствовало около девяти тысяч зрителей. Шоу завершилось примерно в 11 вечера после исполнения песни God Gave Rock 'n' Roll To You II. Под конец выступления на экране высветилась надпись «Kiss любят тебя, Вена». Также на экране был изображен австралийский флаг вместо австрийского.

Отмечается, что поклонники группы рассмеялись после появления флага. Позднее некоторые фанаты начали шутить в соцсетях про сложные отношения американцев и географии.