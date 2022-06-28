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3 часа назад

Kiss перепутали Австрию с Австралией

Lenta.ruиещё 2

Американская рок-группа Kiss перепутала Австрию с Австралией во время концерта в Вене. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

Kiss перепутали Австрию с Австралией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Музыканты выступали на стадионе Wiener Stadthalle, где присутствовало около девяти тысяч зрителей. Шоу завершилось примерно в 11 вечера после исполнения песни God Gave Rock 'n' Roll To You II. Под конец выступления на экране высветилась надпись «Kiss любят тебя, Вена». Также на экране был изображен австралийский флаг вместо австрийского.

Отмечается, что поклонники группы рассмеялись после появления флага. Позднее некоторые фанаты начали шутить в соцсетях про сложные отношения американцев и географии.

Группа Kiss была образована в 1973 году. Участниками коллектива являются Джин Симмонс, Пол Стэнли, Эрик Сингер и Томми Тайер. Во время выступлений они используют характерный макияж, их лица выкрашены белой краской, поверх которой нарисованы различные узоры. Среди известных хитов — Kiss Strutter, Deuce, Rock and Roll All Nite, Beth, Christine Sixteen, Love Gun, I Was Made for Lovin’ You.

Истории,Джин Симмонс,Пол Стэнли,
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