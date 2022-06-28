Видео с тюленем, дарящем цветы подруге, умилило пользователей

Видео, выложенное на канале Creature Nature с тюленем, который передает тюльпаны другому тюленю-самке, после чего та начинает кружится, умилило пользователей сети. Как сообщает NDTV, оно собрало несколько тысяч просмотров и сотни лайков в популярной социальной сети.
«Он подарил ей цветы, и она не могла быть счастливее», — сообщалось в описании к видео.
«Даже животные знают, что такое любовь», — написал один из пользователей.
«Бог знает, что творится у них в голове, но мы продолжаем плести собственные фантазии и верим, что они тоже испытывают те же эмоции, что и мы. Их поведение, конечно, смешное и милое, очень понравилось», — прокомментировал другой.
Место, где было снято видео с морскими млекопитающими, не уточняется.