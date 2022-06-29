Как Сталин брил Ленина и одевал его в женское платье

Великая октябрьская революция могла случиться немного раньше – еще летом 1917 года. Большевики тогда в первый раз попытались свергнуть Временное правительство. Но неудачно. Мятеж был подавлен. Многие активисты, включая Троцкого и Луначарского, попали в тюрьму. А Ленин со Сталиным сумели убежать. Но надо было еще и спрятаться, как можно надежнее, потому что их искали по всему Петрограду.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Из коммунистической легенды следует, что Ленин с Приморского вокзала отправится на станцию Разлив в шалаш к рабочему Емельянову. Где и отсиживался в спартанских условиях.

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- Все вокзалы были оцеплены патрулями, - рассказывает Аким Арутюнов.- Не мог Ильич туда сунуться. Да и за городом прятаться без охраны неразумно. Кто-нибудь мог “стукнуть” властям. Это первая неувязка. Вторая - просматривается даже в официальных источниках. В полном собрании сочинений В.И. Ленина (т. 34, с.567) написано, что Ленина проводили до Приморского вокзала Сталин, Аллилуев и Зоф. Посадили на поезд. И было это 9 июля. В книге, изданной Институтом марксизма-ленинизма, “Ленин В.И. Краткая биография” написано уже другое: “Поздно вечером 11 июля И.В. Сталин по поручению ЦК проводил Ленина к рабочему Н.А. Емельянову на станцию Разлив, находящуюся в 30 километрах от Петрограда”.

- Что произошло на самом деле, - продолжает историк, - мне по секрету еще при советской власти рассказывала Маргарита Фофанова, хозяйка конспиративной квартиры Ленина в Петрограде. Маргарита Васильевна была у меня научным руководителем.

Так вот, по словам Фофановой, всю операцию разработал Николай Подвойский, который предложил спрятать вождя в самом надежном тогда месте – в Кронштадте, у балтийских революционных матросов. Сталину идея понравилась. Но он ее творчески дополнил. Посоветовал для конспирации сбрить Ленину бороду с усами и нарядить его в женское платье. Владимир Ильич, конечно, смутился, стал возражать. Мол, что товарищи подумают. Но Сталин настоял. И лично побрил Ленина. А затем и переодел его в платье простой женщины. Голову повязали платком, чтобы не покупать парик. Все это было проделано на квартире Аллилуева, будущего тестя Сталина.

- Ну что, Коба (так звали Иосифа близкие товарищи по партии), похож я на бабу? - кокетливо спросил довольный результатом Ленин.

- Более чем похож, - пошутил Сталин.

Фофанова утверждала, что Николай Подвойский стоял рядом и лично слышал этот диалог вождей мировой революции.Взявшись под ручку, они пошли на берег Невы, где ждал катер. На борту Сталин еще раз переодел Ленина. Но уже в матроса. И они поплыли в Кронштадт.

- А что революционеры делали там две недели? – интересуюсь я у Акима Арменаковича.

- Идеологи коммунизма, - отвечает историк, - врут, что Ленин, скрываясь от Временного правительства, творил. Например, сочинил работу “Государство и революция”. Якобы в шалаше при свете лампадки. А он и у матросов ничего не написал. Могу доказать. В статье “Государство и революция” Ленин ссылается на источники, которые появились лишь в 1919 году. То есть она была написана позднее 1917 года. Кругом – обман. В Кронштадте большевики заседали, а в перерывах, наверное, пили с матросами.

Долгое время Аким Арутюнов ничем не мог подтвердить свою версию, столь сильно расходящуюся с официальной. Но он побывал в парижском архиве и раскопал удивительный документ: донесение Русского отделения разведывательного бюро германского генштаба, адресованное почему-то… Троцкому. Там доложено о совещании, которое состоялось в Кронштадте с участием Ленина как раз в то время, когда он вроде бы тихонечко сидел в шалаше в Разливе, в 30 километрах от Петрограда.

- Зачем коммунисты придумали миф о шалаше? - не понимаю я.