В Московском зоопарке родились детеныши краснокнижной росомахи

В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском, родились три детеныша росомахи.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Это важное событие, ведь росомахи внесены в Международную Красную книгу и крайне редко приносят потомство в неволе. Зоологи стараются обеспечить животным лучшие условия для жизни и развития. К ним относится правильно подобранный рацион, баланс бодрствования и отдыха, а также специальные игры, которые имитируют добывание пищи. Когда малыши подрастут, их отправят в другие зоопарки для поддержания численности резервной популяции этого редкого вида. А пока полюбоваться ими можно, посмотрев короткое видео на mos.ru.

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«Всего с 2007 года родились 30 щенков росомахи. Наши зоологи сделали все возможное, чтобы создать для этих удивительных животных среду обитания, близкую к естественной, природной»,

— рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Новые детеныши появились этой весной у самки по имени Глаша. В первое время они находились исключительно в логове, но недавно мама разрешила им выходить наружу. Они быстро освоились: гуляют по общему вольеру и изучают окружающий мир. Маленькие хищники уже научились есть твердую пищу. Начиная с четвертой недели жизни щенят Глаша приносила им в логово куски мяса и косточки. Малыши с удовольствием обедали вместе с мамой.

В рацион росомах входит говядина, курятина, молочные продукты и яйца. В качестве лакомства им также дают ягоды и овощи. С таким разнообразным питанием малыши хорошо растут и набирают вес. По словам зоологов, детеныши Глаши заметно крупнее щенков, рождавшихся прежде. Сейчас они весят 12 килограммов, что сопоставимо с массой взрослых животных, хотя щенкам всего несколько месяцев. Самостоятельную жизнь росомахи начинают в возрасте двух лет.

Сейчас в центре воспроизводства редких видов животных живут 11 росомах. Они содержатся в обширном вольерном комплексе общей площадью примерно один гектар. Это полноценный подлесок с сетью холмов, в которых устроены искусственные логова. Они специально выстроены так, чтобы даже детенышам там было комфортно в любое время года. Разглядеть потомство Глаши в таком большом вольере можно благодаря особому окрасу. Мордочки детенышей росомах украшены светлыми масками, которых нет у взрослых особей.

«С возрастом маски на мордочках пропадут. Зато на груди станут заметнее белые пятна. Это уникальные отметины, которые практически не повторяются. Благодаря белым пятнам на груди можно отличать одного зверька от другого. Наши зоологи охотно пользуются этой природной особенностью росомах, чтобы различать их. Описание пятен, их форма заносятся в паспорта животных в качестве отличительных черт»,

— пояснила Светлана Акулова.

В природе росомаха встречается преимущественно в тайге, лесотундре, а также тундре Евразии и Северной Америки. Росомахи обладают запоминающейся и очень необычной внешностью и являются самыми крупными представителями семейства куньих. У росомах длинные когти и мощные челюсти, которые способны перемалывать кости даже самой крупной добычи — оленей и лосей. Иногда росомаху сравнивают с соболем или бурым медведем из-за схожего цвета меха. Мех росомахи обладает уникальным свойством: он никогда не намокает и не покрывается инеем. Зимняя шерсть животного отличается особой густотой и длиной. Это достоинство росомах также является губительным: на них охотятся ради теплого непромокаемого меха, устойчивого к морозам.

Эти животные внесены в Международную Красную книгу. Несмотря на то что статус вида классифицируют как «вызывающий наименьшие опасения», размер общемировой популяции определен как «снижающийся». Росомахи с течением времени встречаются все реже. Плотность населенности варьируется от одной особи на 65 квадратных километров в штате Монтана (США) до одной особи на 500 квадратных километров в странах Скандинавии.