Кинолог: летняя жара грозит собакам тепловым ударом

Сильная жара опасна не только для людей, но и для животных. Получить тепловой удар особенно рискуют собаки, которых регулярно выгуливают на улице, рассказал 29 июня « Известиям » президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев .

«Тепловой удар — очень опасное состояние, которое может привести к гибели животного. Владельцы собак должны понимать, что выводить собаку в жару на прогулку — не самая лучшая идея, лучше выйти рано утром и поздним вечером. Так будет безопаснее»,

Если вовремя не оказать первую помощь, у пса могут начаться рвота и диарея, возникнуть острая почечная недостаточность, нарушиться сердечный ритм, появиться судороги. Если собака перестала реагировать на команды, часто останавливается или много лежит, у неё учащенное и затруднённое дыхание, необходимо срочно переместить её в тень или прохладное помещение. Потом нужно смочить питомцу прохладной, но не ледяной водой область живота, подушечки лап, ушные раковины, нос. Ни в коем случае нельзя обливать собаку холодной водой целиком: ей это только навредит. После оказания первой помощи следует немедленно обратиться за помощью в ближайшую ветеринарную клинику.