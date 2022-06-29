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55 минут назад

Кинолог: летняя жара грозит собакам тепловым ударом

Клопс.Ru

Сильная жара опасна не только для людей, но и для животных. Получить тепловой удар особенно рискуют собаки, которых регулярно выгуливают на улице, рассказал 29 июня «Известиям» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Кинолог: летняя жара грозит собакам тепловым ударом
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

По словам эксперта, риск получить тепловой удар у собак в жаркие дни очень велик, поэтому их владельцам важно уметь распознавать первые симптомы такого состояния и вовремя оказывать помощь.

«Тепловой удар — очень опасное состояние, которое может привести к гибели животного. Владельцы собак должны понимать, что выводить собаку в жару на прогулку — не самая лучшая идея, лучше выйти рано утром и поздним вечером. Так будет безопаснее»,

— говорит Голубев.

К первым признакам теплового удара у собаки он относит появление одышки, отсутствие аппетита, учащенное дыхание, затуманенный взгляд, появление белой слюны вокруг рта, нарушенную координацию, вялость или обеспокоенность, а также покраснения слизистых оболочек и языка, кожи, носа, подушечек лап.

Если вовремя не оказать первую помощь, у пса могут начаться рвота и диарея, возникнуть острая почечная недостаточность, нарушиться сердечный ритм, появиться судороги. Если собака перестала реагировать на команды, часто останавливается или много лежит, у неё учащенное и затруднённое дыхание, необходимо срочно переместить её в тень или прохладное помещение. Потом нужно смочить питомцу прохладной, но не ледяной водой область живота, подушечки лап, ушные раковины, нос. Ни в коем случае нельзя обливать собаку холодной водой целиком: ей это только навредит. После оказания первой помощи следует немедленно обратиться за помощью в ближайшую ветеринарную клинику.

Истории,Владимир Голубев,
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