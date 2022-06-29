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1 час назад

Жительница Британии зарабатывает, сдавая мужа в аренду

Мария Каткова

Женщина из Великобритании решила заработать, сдавая своего мужа в аренду. Об этом сообщает Daily Mirror.

Жительница Британии зарабатывает, сдавая мужа в аренду
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Женщина по имени Лаура Янг рассказала, что такая идея пришла ей, когда она слушала подкаст о мужчине, который занимается сборкой мебели и зарабатывает этим на жизнь. Она подумала, что таким же способом заработка может заняться ее муж Джеймс, который хорошо справляется с ремонтными работами.

Она создала сайт с названием "Найми моего рукастого муженька" и написала об этом в социальных сетях. Она получила много откликов о том, что строители не берутся за такую мелкую работу, либо просят в несколько раз больше денег.

Ранее сообщалось, что недорогая сумка загорелась прямо в руках у блогерши.

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