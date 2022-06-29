Мужчина купил лотерейный билет и стал миллионером

40-летний американец рассказал, что надеялся поднять себе настроение покупкой билета и хоть немного улучшить положение дел. Выйдя из магазина, он сразу стер защитный слой и обнаружил, что выиграл миллион долларов.

По словам счастливчика, он настолько не поверил увиденному, что решил вернуться в магазин. «Я вернул билет в магазин, чтобы отсканировать его, и получил сообщение, что мне нужно обратиться за деньгами. Но мне все еще было трудно поверить, что выигрыш настоящий, поэтому я отсканировал билет в приложении лотереи, чтобы подтвердить удачу. Это было невероятное чувство, когда на экране высветилась сумма в один миллион долларов», — вспоминает он.