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4 часа назад

Мужчина купил лотерейный билет для поднятия настроения и стал миллионером

Lenta.ru

В американском штате Мичиган мужчина ушел с работы пораньше из-за плохого настроения, решил купить лотерейный билет и неожиданно стал миллионером. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина купил лотерейный билет и стал миллионером
Фото: Lenta.ruLenta.ru

40-летний американец рассказал, что надеялся поднять себе настроение покупкой билета и хоть немного улучшить положение дел. Выйдя из магазина, он сразу стер защитный слой и обнаружил, что выиграл миллион долларов.

По словам счастливчика, он настолько не поверил увиденному, что решил вернуться в магазин. «Я вернул билет в магазин, чтобы отсканировать его, и получил сообщение, что мне нужно обратиться за деньгами. Но мне все еще было трудно поверить, что выигрыш настоящий, поэтому я отсканировал билет в приложении лотереи, чтобы подтвердить удачу. Это было невероятное чувство, когда на экране высветилась сумма в один миллион долларов», — вспоминает он.

Мужчина планирует купить новый автомобиль, а оставшиеся деньги отложить.

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