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3 часа назад

Искусственный интеллект научили заботиться о курах

Мир24

Искусственный интеллект улучшит качество жизни кур, выращиваемых на ферме. Ученые из Городского университета Гонконга разработали технологию, которая может быть реализована на практике в течение ближайших пяти лет, сообщает Journal of the Royal Society Interface.

Искусственный интеллект научили заботиться о курах
Фото: Мир24Мир24

Каждый год во всем мире выращивают около 25 миллиардов кур. Многие из них содержатся в огромных ангарах.

Судить о самочувствии птицы можно по издаваемым ею звукам. Цыплята издают характерный «сигнал бедствия». Он громче их обычного писка и может быть различим даже нетренированным ухом.

В небольших хозяйствах фермер способен лично следить за птицей, но на фермах, где содержатся тысячи пернатых, это нецелесообразно. Человеку вряд ли удастся различить нужный сигнал в громком шуме. Кроме того, само по себе присутствие людей способно вызвать у цыплят сильный стресс.

Гонконгские ученые разработали инструмент глубокого обучения, который автоматически распознает сигналы бедствия на записи голосов цыплят. В ходе эксперимента он верно идентифицировал 97% таких позывов.

Ранее стало известно, что цыплята, издающие «сигналы бедствия», хуже набирают вес и больше рискуют погибнуть. По словам ученых, созданная ими система позволит быстро выявить таких особей и поместить их в более комфортные условия.

«Наша конечная цель – не подсчитывать сигналы бедствия, а создать условия, в которых цыплята могли бы жить и испытывать меньшее количество страданий», – подчеркнул автор исследования, доцент Алан Макэллиготт.

Ученые планируют провести масштабное тестирование своей системы, прежде чем начать коммерческое внедрение. Они отметили, что подобные программы можно разработать и для других сельскохозяйственных видов, таких как индейки и свиньи.

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