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3 часа назад

3 средневековых блюда, которые вы вряд ли решились бы съесть

Мира Маркина

Яства людей в Средневековье были весьма изобретательны, но сегодня представить их на своем столе едва ли возможно. Однако сотни лет назад именно эти блюда считались изысканными, и именно их с радостью поглощали знатные люди. Подробнее о средневековых блюдах, на которые сейчас мало кто отважится – в материале "Рамблера".

3 средневековых блюда, которые вы не решились бы съесть
Фото: Питер БрейгельПитер Брейгель

Пироги с сюрпризом

И нет, речь идет не об аналоге печенья с предсказаниями. В сборнике рецептов французского придворного кулинара Гийома Тиреля, который датирован XIV веком, можно найти рецепт пирога с живыми дроздами. Подобные блюда с выдумкой назывались "антреме". Как правило, их подача сопровождалась театрализованным представлением. Иногда в пирог засовывали не птиц, а живых лягушек, чтобы они квакали и скакали по столу.

Королевское жаркое

Похожее блюдо, которое называется турдакен, все еще готовят в США ко Дню благодарения: курицу без костей помещают в утку, а утку в индейку.

Но в Средневековье в подобном блюде было куда больше "слоев" – иногда число доходило до 17. В строгой последовательности друг в друга засовывались индейка, гусь, фазан, утка, курица, цесарка, чирок, вальдшнеп, куропатка, зуёк, чибис, перепёлка, дрозд, жаворонок, овсянка и славка.

Морские свиньи и дельфины

Во Время великого поста церковь запрещала есть мясо, но была благосклонна к рыбе и морепродуктам, поэтому знатные особы не отказывали себе в деликатесах. Например, в 1526 году VIII и Екатерине Арагонской подавали уху, в составе которой помимо привычной рыбы были тюлень и морская свинья.

В Средневековье тюлени, морские свиньи и дельфины считались рыбой, а потому их употребляли во время поста. В одной из средневековых кулинарных книг конца IVX века The Forme of Cury можно найти рецепт пшеной каши с миндальным молоком и мясом дельфина.

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