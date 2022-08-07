Почему в Швейцарии нельзя ходить ночью в туалет

Невероятные пейзажи, вкусная еда, высокий уровень жизни и хорошие зарплаты – это лишь несколько плюсов, которыми славится Швейцария и из-за которых многие люди стремятся если не переехать в страну, то хотя бы побывать в ней.

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Однако как и в большинстве государств в Швейцарии есть свои странные законы, которые могут поставить в ступор приезжего человека. В частности, в этой стране есть закон, согласно которому после 22 часов нельзя смывать в туалете и пользоваться душем. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

Как ни странно, данный закон был введен для удобства жителей страны. Таким образом чиновники решили бороться с шумом в ночное время. Данный запрет касается только многоквартирных домов, а его игнорирование может быть чревато серьезными последствиями.

Если соседи пожалуются на звук смыва ночью в соседней квартире, нарушители порядка заплатят штраф в размере 1000 евро. Если непослушные жильцы продолжат игнорировать закон, им могут назначить более высокий штраф или выселить из квартиры, если они арендуют жилье.

Однако это не значит, что при желании закон нельзя обойти. Например, некоторые швейцарцы устанавливают ультра-современную сантехнику с шумоизоляцией, которая позволяет пользоваться туалетом и душем в ночное время и при этом не тревожить соседей. Если тратиться на дорогостоящую сантехнику не хочется, можно договориться с соседями.