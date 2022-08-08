3 мифа о том, как спастись в жару, в которые не стоит верить

К каким только хитростям не прибегают люди, чтобы комфортней чувствовать себя в жаркую погоду. Вот только многие из этих "лафхаков" отнимают лишь время и силы, но при этом никак не помогают охладиться. Подробнее о том, в какие мифы пора перестать верить – в материале "Рамблера".
Тело контролирует температуру посредством кровотока. Если человеку холодно, поступление крови к коже снижается, если жарко, напротив, увеличивается. Испарение пота провоцирует отдачу тепла, и благодаря этому кожа и кровь остужаются, и температура тела падает.
Если вы окажетесь под ледяным душем, тело получит сигнал о том, что вам прохладно. Вследствие этого приток крови к коже снизится, и это уменьшит потерю тепла организмом. Выйдя из душа, вы почувствуете жару, но тело продолжит вести себя так, как будто ему прохладно, и снизит отдачу тепла. Вот почему в жаркую погоду лучше принимать теплый душ. Так после банных процедур вы сможете почувствовать свежесть.
Эффект мороженого действует подобно холодному душу. Вы испытаете прохладу на короткий промежуток, пока будете есть мороженое, но затем оно попадет в желудок и помешает организму выводить тепло из тела к поверхности кожи. Вдобавок к этому мороженое спровоцирует жажду, которая и без того сопровождает нас в жару.
Из-за того, что с помощью потоотделения тело пытается остудить себя, в жаркую погоду мы теряем большое количество влаги. Если не пополнять запасы воды в организме регулярно, тело может ответить на это перегревом и тепловым ударом.
Об обезвоживании не всегда свидетельствует жажда, поэтому старайтесь всегда иметь воду под рукой и пить не меньше 2,5-3 литров в день. При чрезмерном потоотделении (например, во время тренировки) нужно выпивать стакан воды каждые 15-30 минут.
Однако больше не значит лучше. Излишнее количество воды снижает уровень электролитов в крови, что может привести к водной интоксикации. Чтобы не допустить ее, пейте не больше литра воды в час.