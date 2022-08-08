3 мифа о том, как спастись в жару, в которые не стоит верить

К каким только хитростям не прибегают люди, чтобы комфортней чувствовать себя в жаркую погоду. Вот только многие из этих "лафхаков" отнимают лишь время и силы, но при этом никак не помогают охладиться. Подробнее о том, в какие мифы пора перестать верить – в материале "Рамблера".

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Холодный душ поможет освежиться

Тело контролирует температуру посредством кровотока. Если человеку холодно, поступление крови к коже снижается, если жарко, напротив, увеличивается. Испарение пота провоцирует отдачу тепла, и благодаря этому кожа и кровь остужаются, и температура тела падает.

Если вы окажетесь под ледяным душем, тело получит сигнал о том, что вам прохладно. Вследствие этого приток крови к коже снизится, и это уменьшит потерю тепла организмом. Выйдя из душа, вы почувствуете жару, но тело продолжит вести себя так, как будто ему прохладно, и снизит отдачу тепла. Вот почему в жаркую погоду лучше принимать теплый душ. Так после банных процедур вы сможете почувствовать свежесть.

В жаркую погоду спасет мороженое

Эффект мороженого действует подобно холодному душу. Вы испытаете прохладу на короткий промежуток, пока будете есть мороженое, но затем оно попадет в желудок и помешает организму выводить тепло из тела к поверхности кожи. Вдобавок к этому мороженое спровоцирует жажду, которая и без того сопровождает нас в жару.

Пить нужно, только если хочется

Из-за того, что с помощью потоотделения тело пытается остудить себя, в жаркую погоду мы теряем большое количество влаги. Если не пополнять запасы воды в организме регулярно, тело может ответить на это перегревом и тепловым ударом.

Об обезвоживании не всегда свидетельствует жажда, поэтому старайтесь всегда иметь воду под рукой и пить не меньше 2,5-3 литров в день. При чрезмерном потоотделении (например, во время тренировки) нужно выпивать стакан воды каждые 15-30 минут.