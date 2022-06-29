Как понять, что вас заблокировали в WhatsApp

Один из самых популярных мессенджеров WhatsApp не присылает уведомлений о том, что вас заблокировали. Разработчики приложения специально сделали так, чтобы нельзя было с точностью до 100% сказать отправили ли тебя в бан, и объяснили тем, что это вопрос неприкосновенности частной жизни человека. Но все-таки есть несколько способов вычислить, оказался ты в блоке или нет.

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Если вдруг кто-то решит вас заблокировать в WhatsApp, вы не сможете увидеть статус «в сети» и время, когда подозреваемый последний раз заходит в приложение в окне вашей переписки. Также не будет показываться фотография пользователя, если вы зайдете в переписку с ним.

Это еще не все: если отправляете сообщение, оно будет доставлено, но две галочки с пометкой «прочитано» так и не появятся. Правда, такое может произойти, если у абонента нет связи и Интернета, поэтому не торопитесь впадать в панику и пытаться вспомнить, где это вы могли провиниться.