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1 час назад

Как понять, что вас заблокировали в WhatsApp

Мира Маркина

Один из самых популярных мессенджеров WhatsApp не присылает уведомлений о том, что вас заблокировали. Разработчики приложения специально сделали так, чтобы нельзя было с точностью до 100% сказать отправили ли тебя в бан, и объяснили тем, что это вопрос неприкосновенности частной жизни человека. Но все-таки есть несколько способов вычислить, оказался ты в блоке или нет.

Как понять, что вас заблокировали в WhatsApp
Фото: AdobeStockAdobeStock

Если вдруг кто-то решит вас заблокировать в WhatsApp, вы не сможете увидеть статус «в сети» и время, когда подозреваемый последний раз заходит в приложение в окне вашей переписки. Также не будет показываться фотография пользователя, если вы зайдете в переписку с ним.

Это еще не все: если отправляете сообщение, оно будет доставлено, но две галочки с пометкой «прочитано» так и не появятся. Правда, такое может произойти, если у абонента нет связи и Интернета, поэтому не торопитесь впадать в панику и пытаться вспомнить, где это вы могли провиниться.

Самый верный способ – создайте новую группу и попытайтесь добавить в нее человека, который, по вашего мнению, кинул вас в бан. Если вы оказались в блоке, WhatsApp сообщит вам: «Не удалось добавить участника».

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