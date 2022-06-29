Зашла в лифт и исчезла: Ирина Сафонова

Каждый год в России бесследно исчезает не менее 20 тысяч человек, сообщил координатор поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт”. Просто представьте как в течение одного года целый городок пустеет, и на его улицах больше никогда не слышно человеческой речи. Некоторые исчезновения удается объяснить. В то время как другие кажутся фантастическим стечением обстоятельств. Об одном таком случае читайте в статье “Рамблера”.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

Ирине Сафоновой было 28, когда в Новосибирске то тут, то там появились листовки-ориентировки с просьбой помочь разыскать девушку. Последний раз ее видели живой 8 сентября 2009 года. В тот день, когда Ирина не вернулась домой, ее ждал сын Андрей. Тем вечером девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком (Александром Скурихиным) в кинотеатр “Победа”. Александр подвез Ирину до дома, в 23.55 они попрощались у подъезда. Но в квартиру девушка так и не попала.

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В 0.17 Александр написал Ирине, но она не ответила. “Наверное, она устала и легла спать”, – подумал мужчина и сам лег в постель.

Ирина и Александр/Кадр из видео

По версии следствия, в 0.02 Ирина вошла в подъезд, затем достала почту из ящика, вызвала лифт. На свой этаж она так и не поднялась. Все выглядело так, будто она зашла в кабину лифта и испарилась. В 0.30 возвращавшаяся домой соседка Ирины нашла оброненную газету и ключи от квартиры. Женщина забрала связку с собой, а утром в подъезде вывесила объявление о находке.

В подъезде не было обнаружено следов борьбы. Соседи также не заметили ничего подозрительного в ту ночь – ни криков, ни драки, ни просьбы о помощи. Ответа на вопрос, откуда взялись ключи, так и не нашлось.

Поиски Ирины начались уже 9 сентября, инициированные Александром и родителями женщины. Все это время ее сын пребывал в неведении. О том, что его маму ищет весь город, мальчик узнал совершенно случайно. На уроке физкультуры он подошел к фонарному столбу и увидел листовку-ориентировку. Андрей едва ли не упал в обморок.

Масштабные поиски ни к чему не привели. Милиция отрабатывала все варианты вероятного развития событий. Может быть, Ирине стало плохо в лифте и некто сердобольный отвез ее в больницу? Неизвестно. Подозревали и Александра Скурихина. Но его причастности к этому делу обнаружено не было. Он спокойно прошел проверку на полиграфе.

Бывший муж Ирины, Владимир, давно жил в Москве. Мотивов к похищению девушки у него не было.

Нашлись и те, кто утверждал, что исчезновение Ирины связано с мистикой. Мол, девушка пропала ровно в полночь 09.09.09 – если перевернуть это число, то получится 666 или “число дьявола”.