Почему осьминоги меняют цвет во сне

В мире не так много животных, обладающих способностью изменять окрас. Что касается осьминогов, то они необычны вдвойне, так как могут делать это и во время сна. "Рамблер" подробнее разобрался в этом вопросе и выяснил, почему головоногие моллюски меняют цвет, когда спят.

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Способность осьминогов менять цвет кожи обусловлена наличием специальных клеток в их кожном покрове, которые называются хроматофорами. Они располагаются в верхнем слое кожи и содержат в себе краски разных оттенков. Для большинства видов осьминогов их всего три — темно-красный, черный и желтый.

Осьминоги — первоклассные мастера маскировки. В зависимости от окружающей ситуации они при помощи сжатия мышц на теле способны принять любой окрас. Это позволяет им плодтворно охотиться и при этом не быть съеденными хищниками.

На тему сна осьминогов было проведено множество исследований. Так, например, этим вопросом были озадачены Сильвия Медейрос из Института мозга, Бразилия, и ее команда.

В качестве подопытных они использовали четырех представителей вида Octopus insularis.

В результате научной работы ученые смогли доказать, что у головоногих моллюсков существует несколько фаз сна. Во время одной из них — активной — осьминоги способные видеть сновидения. Правда, они довольно краткосрочные и напоминают, скорее, короткие клипы, чем длительные сюжеты, свойственные человеку.