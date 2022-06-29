Почему осьминоги меняют цвет во сне

В мире не так много животных, обладающих способностью изменять окрас. Что касается осьминогов, то они необычны вдвойне, так как могут делать это и во время сна. "Рамблер" подробнее разобрался в этом вопросе и выяснил, почему головоногие моллюски меняют цвет, когда спят.
Способность осьминогов менять цвет кожи обусловлена наличием специальных клеток в их кожном покрове, которые называются хроматофорами. Они располагаются в верхнем слое кожи и содержат в себе краски разных оттенков. Для большинства видов осьминогов их всего три — темно-красный, черный и желтый.
Осьминоги — первоклассные мастера маскировки. В зависимости от окружающей ситуации они при помощи сжатия мышц на теле способны принять любой окрас. Это позволяет им плодтворно охотиться и при этом не быть съеденными хищниками.
На тему сна осьминогов было проведено множество исследований. Так, например, этим вопросом были озадачены Сильвия Медейрос из Института мозга, Бразилия, и ее команда.
В качестве подопытных они использовали четырех представителей вида Octopus insularis.
В результате научной работы ученые смогли доказать, что у головоногих моллюсков существует несколько фаз сна. Во время одной из них — активной — осьминоги способные видеть сновидения. Правда, они довольно краткосрочные и напоминают, скорее, короткие клипы, чем длительные сюжеты, свойственные человеку.
Как раз сны и являются причиной изменения окраса осьминога. То, что моллюск видит во сне, будто то попытка спрятаться от воображаемой угрозы или охота, отражается на его внешнем виде. Так, спящий осьминог способен менять цвет от бледно-серого до белого, бежевого и даже пятнистого, с зеленовато-коричневым рисунком.