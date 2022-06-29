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2 часа назад

Как между Данией и Канадой разгорелась спиртоносная война

Мира Маркина

Остров Ганса стал камнем преткновения между Канадой и Данией в 1973 году. Заинтересованность в присвоении необитаемой земли площадью всего 1,2 километра в проливе Нэрса (около Гренландии) выражали обе страны. И делали это своеобразным способом. Чем закончился 50-летний конфликт и причем здесь виски и шнапс, расскажет “Рамблер”.

Как между Данией и Канадой разгорелась спиртоносная война
Фото: flickr.comflickr.com

Если разбираться в терминологии, то территориальный спор между двумя странами назвали войной, поскольку в нем участвовали вооруженные силы. Так в 1984 году на остров Ганса высадились войска Канады. Они установили на спорной территории свой флаг и оставили бутылку канадского виски.

Датские военные не остались в стороне. Они также прибыли на остров, выпили (или вылили) канадский виски, установили свой флаг. И оставили шнапс, любимый напиток датчан. А еще – недвусмысленную записку: “Добро пожаловать на датский остров”.

Но канадцы нагрянули вновь. Весь шнапс выпили и снова оставили свой флаг и виски.

Скриншот карты Google

Так на протяжении почти 50 лет, раз в несколько месяцев военные двух заинтересованных стран по очереди появляются на острове Ганса и “занимают” территорию. Как итог: необитаемая земля покрылась флагами, бутылками и записками и превратилась в свалку.

Но кажется, в судьбе острова намечаются перемены. В июне 2022 года стало известно, что обе страны наконец-то договорились о перемирии, разделив территорию пополам – прямо по расщелине, которая образовалась давным-давно. За несколько лет до этого Канада и Дания создали совместную рабочую группу, которой предстояло положить конец конфликту.

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