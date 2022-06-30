Генетики установили точного предка современных собак

Международная группа ученых при участии российских специалистов из Геологического и Зоологического институтов РАН и других исследовательских центров установила, что ближайшими предками собак являются древние волки из восточной Евразии. Результаты работы, поддержанной грантами Российского научного фонда (РНФ), были опубликованы в журнале Nature.

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Ранее считалось, что современные собаки являются потомками древних волков из Западной Европы, но не было известно до конца, откуда именно произошли современные собаки, была ли это какая-то одна предковая популяция или же они появились в результате смешения нескольких. Авторы исследования обнаружили, что прямой предок ранних собак из Сибири, Северной и Южной Америки, восточной Азии и Европы — древний волк из восточной Евразии.

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Также выяснилось, что собаки на Ближнем Востоке и в Африке имеют двойное происхождение — они появились в ходе скрещивания евразийских волков с другой местной популяцией животных. Так, древние собаки из северо-восточной Европы, Сибири и Америки, вероятно, имеют общее происхождение от восточного предка. Их сородичи с Ближнего Востока, из Африки и Южной Европы несут в своих генах следы еще одной ветви, родственной волкам Ближнего Востока.

К таким выводам ученые пришли, секвенировав геном 66 древних волков из Европы, Сибири и Северной Америки. Анализ позволил наблюдать эволюцию представителей рода на протяжении последних 100 000 лет. Исследователям удалось установить, что популяции волков были генетически связаны на протяжении всего позднего плейстоцена. Эта связь между популяциями волков позволила авторам идентифицировать естественный отбор, в частности, появление мутаций в гене IFT88 40-30 тысяч лет назад. Эти изменения, вероятно, и способствовали выживанию вида.

Одно из возможных объяснений такого «двойного» происхождения заключается в том, что одомашнивание происходило неоднократно, после чего различные популяции смешивались друг с другом. Также не исключено, что приручение произошло только один раз, а древние собаки скрестились с дикими волками. В настоящее время невозможно определить, какой из этих двух сценариев имел место.