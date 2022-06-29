Сестра написала 434-метровое письмо для брата со словами извинений

Жительница Индии написала 434-метровое письмо, адресованное брату, пишет The Indian Express. В нем она извинилась, что забыла поздравить его с праздником.

Фото: Mathrubhumi News Mathrubhumi News

По данным СМИ, вес письма составил 5 кг. Студентка рассказала, что забыла поздравить брата с праздником, на что тот сильно обиделся. Он перестал отвечать на звонки и сообщения.

«Я забыла поздравить его с Днем брата. К вечеру он перестал отвечать на мои звонки, заблокировал меня в соцсетях, поэтому я решила написать ему письмо», — объяснила девушка.

Она начала писать на обычной бумаге, но поняла, что одного листа не хватит, чтобы выразить все свои чувства. Индианка сходила на рынок, купила 14 рулонов бумаги и продолжила начатое. Через 12 часов студентка поставила точку в последнем предложении.

«Потребовалось около 12 часов, чтобы написать письмо длинной 434 метра и весом 5 кг», — добавила она.

Брат рассказал, что был счастлив получить такое письмо, поэтому больше не обижается на сестру. Правда, не уточнил, сколько у него ушло времени, чтобы прочитать послание от начала до конца.