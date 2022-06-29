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1 час назад

На раскопках в Сычуане нашли множество древних артефактов культуры Саньсиндуй

Lenta.ru

Группа китайских ученых из Института изучения культурных реликвий и археологии провинции Сычуань, Пекинского университета и Сычуаньского университета в ходе раскопок в юго-западе Китая в провинции Сычуань нашли множество древних артефактов культуры Саньсиндуй. Об этом сообщает издание China Daily.

В Китае нашли множество древних артефактов культуры Саньсиндуй
Фото: China Daily: в китайской провинции Сычуань нашли четыре бронзовые статуи жрецовChina Daily: в китайской провинции Сычуань нашли четыре бронзовые статуи жрецов

Исследовательская деятельность на территории городища Саньсиндуй ведется уже на протяжении двух лет. Археологи раскапывают жертвенные ямы, там содержатся различные художественные произведения высокой культуры, которые использовали в качестве подношений богам около 3-5 тысяч лет назад. Особенный интерес у экспертов вызвали четыре бронзовых жреца в длинных одеяниях и специфических масках, а на их плечах сидят крылатые львы с орнаментами. По мнению ученых, их находки свидетельствуют о древнем ритуале, имевшем сакральное значение.

Ранее сотрудники Университета Пердью усомнились в истинном возрасте останков древних людей из Колыбели человечества в Южной Африке. Они считают, что находки старше приблизительно на миллион лет, что опровергает существующие теории.

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