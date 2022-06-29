В Китае нашли множество древних артефактов культуры Саньсиндуй

Группа китайских ученых из Института изучения культурных реликвий и археологии провинции Сычуань, Пекинского университета и Сычуаньского университета в ходе раскопок в юго-западе Китая в провинции Сычуань нашли множество древних артефактов культуры Саньсиндуй. Об этом сообщает издание China Daily.

Исследовательская деятельность на территории городища Саньсиндуй ведется уже на протяжении двух лет. Археологи раскапывают жертвенные ямы, там содержатся различные художественные произведения высокой культуры, которые использовали в качестве подношений богам около 3-5 тысяч лет назад. Особенный интерес у экспертов вызвали четыре бронзовых жреца в длинных одеяниях и специфических масках, а на их плечах сидят крылатые львы с орнаментами. По мнению ученых, их находки свидетельствуют о древнем ритуале, имевшем сакральное значение.