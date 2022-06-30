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1 час назад

Извержение исландского вулкана позволило геологам «заглянуть» на 20 км под землю

Мир24

Вулкан Фаградальсфьядль в Исландии предоставил ученым уникальную возможность исследовать глубинные породы Земли. Они оказались на поверхности после извержения, сообщает Nature Communications.

Извержение вулкана позволило геологам «заглянуть» на 20 км под землю
Фото: Мир24Мир24

Геологи из Исландии, Швеции, Германии и США в течение нескольких дней собирали образцы лавы из окрестностей Фаградальсфьядля. Извержение было так тщательно задокументировано, что у ученых появилась возможность проследить за ним почти в режиме реального времени.

Эксперты провели анализ, чтобы определить количество изотопов кислорода. Так можно узнать, как глубоко в мантии и земной коре сформировалась та или иная порода.

Результаты показали, что образцы содержат следы примерно 50% всех мантийных магм, зарегистрированных в Исландии. Это значит, что в ходе извержения магма поступила из нескольких источников, каждый из которых отличался своими особыми характеристиками. Но при том все пробы содержали одинаковое количество изотопов кислорода, чего раньше никогда не наблюдалось при активном извержении.

Ученые пришли к выводу, что магмы, накопленные в подземном резервуаре, изначально поступили из мантии Земли, из глубины более 20 километров. Современные буровые установки не могут проникнуть в такие слои, поэтому извержения вулкана стало единственной возможностью для геологов получить образцы мантии для исследований.

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