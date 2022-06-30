Почему мы смеемся в самый неподходящий момент

Смех – естественная реакция человека на забавную ситуацию или шутку. Но порой людям свойственно смеяться в печальных, а иногда и вовсе в трагических обстоятельствах. И дело отнюдь не в отсутствии эмпатии и бесчувственности.

Фото: Кадр из фильма "Эйс Вентура" Кадр из фильма "Эйс Вентура"

Такую реакцию называют нервным смехом. Почему он происходит, и как от него избавиться? Выяснял "Рамблер".

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Что такое нервный смех

Впервые на данный феномен обратил внимание психолог Стэнли Милгрэм в 60-х годах XX века. В Йельском университете американец проводил эксперимент, пытаясь выяснить, как далеко могут зайти люди, если будут слепо верить авторитетам.

Ученый предложил одним участникам эксперимента давать разряд тока другим (последние являлись помощниками эксперта). На самом деле никакого разряда не было, но помощники активно изображали, как им больно и неприятно. При этом "мучители" в это время смеялись, но Милгрэм уже тогда предположил, что делают они это не из-за своей кровожадности, а из-за того, что ситуация им неприятна.

В дальнейшем психолог и невролог Вилейанур Рамачандран выдвинул гипотезу, согласно которой смех изначально был индикатором, который сигнализировал – все хорошо, бояться нечего. Таким образом, нервный смех является формой психологической защиты, которая помогает ненадолго убедить человека в том, что ситуация под контролем и волноваться не о чем.

К аналогичным выводам пришли ученые из Йельского университета в 2015 году. Специалисты изучали нелогичные эмоциональные реакции и выяснили, что любая сильная эмоция перегружает человека, и поэтому он может действовать нелогично, чтобы вернуться к балансу и снять напряжение.

Как побороть нервный смех

Иногда такая реакция организма на стресс не доставляет дискомфорта, но иной раз может поставить вас в затруднительное положение. Например, если вы смеетесь на похоронах или во время собеседования на серьезную должность.

Чтобы предотвратить нервный смех в будущем, эксперты советуют проанализировать, в каких ситуациях прежде организм реагировал таким образом и выявить триггеры. Кроме того, важно чаще общаться с людьми – в таком случае вы регулярно будете сталкиваться с различными ситуациями в процессе дискуссии и сможете "натренировать" себя на те или иные реакции.