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59 минут назад

Почему у “стервы” и “стервятника” общего больше, чем вы думали

Мира Маркина

Приятного мало в том, если вас назовут “стервой” или “стервецом”. Кстати, негативное значение этих слов появилось относительно недавно. Как безобидное имя существительное превратилось в ругательство, расскажет “Рамблер”.

Почему у “стервы” и “стервятника” много общего
Фото: unsplash.comunsplash.com

Заглянув в толковый словарь Владимира Даля, вы увидите, что на первом месте в графе “значение слова” стервой называют падаль или труп окоченевшего животного. Кстати, на Руси так и говорили: “Ныне корова, завтра стерва”. Ближайший родственник этого имени нарицательного – греческое “stereos”, означающее “окоченелый”.

И только в последних предложениях Даль упоминает, что “стерва” может быть словом бранным. Причем ранее им называли не только женщин-нахалок, но и мужчин – подлых, жестоких, “с душком”. Лингвисты считают, что пренебрежительное отношение к мертвым породило бранную изнанку этого слова.

Исторически однокоренным “стервы” является слово “стервятник” – птица, которая питается падалью, то есть, погибшими существами. Все это позволяет нам сделать вывод о том, что у “стервы” и “стервятника” в их первоначальной этимологии общего больше, чем принято считать.

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